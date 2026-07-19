En Chine, un policier de la route surprend une touriste en parlant kazakh

Une vidéo filmée dans la ville de Tekes, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit une touriste discuter avec un policier de la route qui lui répond couramment en kazakh.

Dans la conversation, la jeune femme explique que le multilinguisme est courant dans cette région. Elle souligne que la maîtrise du mandarin, du kazakh et de l'ouïghour est largement répandue parmi la population locale.

Cette situation illustre l'usage quotidien de plusieurs langues par les divers groupes ethniques vivant au Xinjiang. Une telle compétence linguistique est particulièrement précieuse lors des interactions avec les touristes.