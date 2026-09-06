Où vit aujourd'hui la princesse Haya bint al-Hussein, qui a fui le cheikh de Dubaï ?

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Où vit aujourd'hui la princesse Haya bint al-Hussein, qui a fui le cheikh de Dubaï ?

Habituellement, le mot princesse évoque le luxe, la richesse et une vie prospère. Nous imaginons surtout qu'elle vit une vie heureuse avec son prince charmant. Cependant, le destin de la princesse Haya bint al-Hussein, qui a fui le souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, est bien différent de ces idées reçues. Les raisons de sa fuite et la manière dont sa vie a évolué depuis suscitent beaucoup d'intérêt.

Haya est devenue célèbre auprès du grand public à la suite du scandale lié à sa fuite du cheikh de Dubaï. Elle menait déjà une vie très active avant son mariage. La princesse a obtenu son diplôme à Oxford, a appris plusieurs langues et a été la première femme arabe à participer aux Jeux olympiques en équitation. C'est lors de l'une de ces compétitions qu'elle a rencontré son futur époux, le cheikh Mohammed de Dubaï.

Peu de temps après, ils se sont mariés. Cependant, les relations au sein du couple sont devenues conflictuelles avec le temps. Comme Haya a été élevée selon les traditions occidentales, tout comme la reine Rania de Jordanie, elle souhaitait poursuivre une vie publique active. Mais la famille du cheikh s'y opposait.

Par la suite, Haya s'est principalement impliquée dans des œuvres caritatives et des projets sociaux. Cependant, son activisme public a encore exacerbé les désaccords entre le couple.

Devant le drapeau de l'ONU'ruza qilayotgan malika Haya bint al-Husayn.

En conséquence, en 2019, la princesse a quitté Dubaï avec sa fille de 11 ans et son fils de 7 ans. Certaines sources ont même avancé qu'elle aurait emporté 35 millions d'euros de la famille royale.

Haya s'est d'abord rendue en Allemagne. Le cheikh Mohammed, dans le but de la faire revenir, a fait appel à la justice allemande pour demander la garde des enfants. Cependant, l'Allemagne a fermement rejeté cette demande.

Plus tard, la princesse Grande-Bretagnea déménagé. Il est rapporté qu'actuellement, Haya vit une vie paisible à Londres, loin de l'attention du public, avec sa fille de 18 ans et son fils de 13 ans.

Ainsi, la princesse Haya, autrefois membre de la famille royale de Dubaï, a choisi aujourd'hui de vivre loin de l'agitation médiatique. Son destin reste l'un des événements illustrant que la vie derrière les palais royaux n'est pas toujours synonyme de luxe et de tranquillité.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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