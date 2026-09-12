L'humanité consommait-elle des substances psychoactives il y a 25 000 ans ?

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L'humanité consommait-elle des substances psychoactives il y a 25 000 ans ?

Des scientifiques ont découvert que les humains pourraient avoir commencé à consommer des substances psychotropes bien plus tôt qu'on ne le pensait. Une étude récente suggère que certaines communautés en Indonésie utilisaient la noix d'arec comme drogue il y a 25 000 ans.

Des chercheurs de l'Université Griffith en Australie ont identifié des traces inhabituelles sur des ossements humains anciens. Les experts ont conclu que ces marques pourraient être liées à la mastication de la noix d'arec. Le professeur Adam Brumm, qui a dirigé l'étude, affirme qu'il pourrait s'agir de la plus ancienne preuve de consommation de substances psychoactives au monde.

Traces inhabituelles sur les dents

Dans l'étude publiée dans la revue Science Advances, d'Indonésie il est question de deux anciens chasseurs trouvés sur l'île de Sulawesi. L'un a vécu il y a environ 25 000 à 16 000 ans, et l'autre il y a 7 600 à 6 300 ans.

Les dents des deux chasseurs présentaient des signes d'usure inhabituels sous forme de petites cavités arrondies. Grâce à des analyses spécialisées, les scientifiques ont déterminé que ces traces étaient dues à la mastication prolongée de la noix d'arec.

La noix d'arec est la graine du palmier à bétel. Sa consommation peut provoquer une légère euphorie et une augmentation de la sensibilité.

« Bien que peu connue dans les sociétés occidentales, cette substance est la quatrième drogue psychoactive la plus consommée au monde après l'alcool, la caféine et la nicotine », a déclaré Brumm.

L'humanité consommait-elle des substances psychoactives il y a 25 000 ans ?

Auparavant, on pensait que la consommation de drogues avait commencé avec l'agriculture, il y a environ 13 000 ans, avec l'invention de l'alcool. Cependant, Brumm souligne que cette théorie ne prend pas suffisamment en compte les racines très anciennes des substances psychoactives les plus répandues.

« Cette étude suggère que certains comportements liés à la consommation de drogues modernes trouvent leur origine dans les traditions des anciens chasseurs », a ajouté le chercheur.

La forme actuelle d'une tradition ancienne

De nos jours, la substance est consommée en mâchant la graine de la noix d'arec mélangée à de la chaux éteinte et d'autres ingrédients. Ce mélange est très populaire en Asie du Sud et du Sud-Est, consommé par environ un dixième de la population mondiale.

Les chercheurs ont également mené une expérience en trempant des noix dans de la salive artificielle. Les résultats ont montré que le simple fait de sucer la noix entière suffit à libérer une quantité suffisante de substances psychoactives pour altérer l'activité cérébrale.

Ainsi, cette nouvelle étude soulève des questions inédites sur le fait que l'histoire de la consommation de substances psychoactives par l'homme pourrait être bien plus ancienne qu'on ne l'imaginait.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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