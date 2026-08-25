Fin de 47 ans de « liste noire » : les États-Unis retirent la Syrie de la liste des États soutenant le terrorisme

Un tournant historique a eu lieu dans la politique au Moyen-Orient. Le 24 août 2026, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a signé la décision d'annuler définitivement le statut officiel de la Syrie en tant qu'« État soutenant le terrorisme », en vigueur depuis 1979.

Parallèlement, le statut de « terroriste mondial spécialement désigné » (SDGT) de l'organisation « Hayat Tahrir al-Cham » (HTS), l'ancienne structure d'opposition ayant mené les changements politiques en Syrie, a également été totalement révoqué.

« La voie vers la prospérité s'ouvre pour le peuple syrien » : la déclaration de Marco Rubio

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a souligné que cette décision Donald Trump est la suite logique de la stratégie diplomatique globale menée par l'administration :

« Aujourd'hui, j'ai officiellement révoqué le statut de la Syrie en tant qu'« État soutenant le terrorisme ». De même, le statut d'organisation terroriste de « Hayat Tahrir al-Cham » a été levé. Ces décisions constituent une nouvelle étape historique franchie par le président Trump pour ouvrir la voie à la prospérité du peuple syrien », a déclaré Rubio.

La levée des sanctions économiques et une nouvelle étape

Selon le Département d'État, le décret présidentiel signé en juin 2025 sur « l'assurance de la levée des sanctions contre la Syrie » avait accéléré le processus de suppression des restrictions en suspendant le programme de sanctions et l'état d'urgence :

La voie pour les investissements internationaux : La levée du statut terroriste a éliminé le plus grand obstacle aux investissements étrangers et aux opérations financières interbancaires ;

Relance économique : La réintégration de Damas dans le système économique mondial s'accélère.

Engagements de Damas : lutte contre le terrorisme international

Washington a interprété cette décision comme une reconnaissance positive des actions concrètes du nouveau gouvernement syrien, dirigé par le président Ahmad al-Shara pour rompre totalement les liens avec le terrorisme international et assurer la sécurité régionale :