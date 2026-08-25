Fin de 47 ans de « liste noire » : les États-Unis retirent la Syrie de la liste des États soutenant le terrorisme

·61·Monde
Fin de 47 ans de « liste noire » : les États-Unis retirent la Syrie de la liste des États soutenant le terrorisme

Un tournant historique a eu lieu dans la politique au Moyen-Orient. Le 24 août 2026, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a signé la décision d'annuler définitivement le statut officiel de la Syrie en tant qu'« État soutenant le terrorisme », en vigueur depuis 1979.

Parallèlement, le statut de « terroriste mondial spécialement désigné » (SDGT) de l'organisation « Hayat Tahrir al-Cham » (HTS), l'ancienne structure d'opposition ayant mené les changements politiques en Syrie, a également été totalement révoqué.

« La voie vers la prospérité s'ouvre pour le peuple syrien » : la déclaration de Marco Rubio

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a souligné que cette décision Donald Trump est la suite logique de la stratégie diplomatique globale menée par l'administration :

« Aujourd'hui, j'ai officiellement révoqué le statut de la Syrie en tant qu'« État soutenant le terrorisme ». De même, le statut d'organisation terroriste de « Hayat Tahrir al-Cham » a été levé. Ces décisions constituent une nouvelle étape historique franchie par le président Trump pour ouvrir la voie à la prospérité du peuple syrien », a déclaré Rubio.

La levée des sanctions économiques et une nouvelle étape

Selon le Département d'État, le décret présidentiel signé en juin 2025 sur « l'assurance de la levée des sanctions contre la Syrie » avait accéléré le processus de suppression des restrictions en suspendant le programme de sanctions et l'état d'urgence :

  • La voie pour les investissements internationaux : La levée du statut terroriste a éliminé le plus grand obstacle aux investissements étrangers et aux opérations financières interbancaires ;

  • Relance économique : La réintégration de Damas dans le système économique mondial s'accélère.

Engagements de Damas : lutte contre le terrorisme international

Washington a interprété cette décision comme une reconnaissance positive des actions concrètes du nouveau gouvernement syrien, dirigé par le président Ahmad al-Shara pour rompre totalement les liens avec le terrorisme international et assurer la sécurité régionale :

  • Adhésion à la coalition mondiale : Le nouveau gouvernement syrien est officiellement devenu membre de la Coalition mondiale pour vaincre Daech ;

  • Opérations rapides : Des opérations spéciales importantes ont été menées avec succès sur le territoire du pays pour détruire les réseaux terroristes de Daech, d'Al-Qaïda, du Hezbollah et des groupes armés sous influence iranienne.

États-UnisSyrieMarco RubioDonald TrumpHayat Tahrir al-Cham
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des chiens impressionnent tout le monde lors d'un championnat de surf en CalifornieDes chiens impressionnent tout le monde lors d'un championnat de surf en CalifornieAujourd'hui, 13:27Nouvelles forces : 400 opérateurs de drones et sapeurs nord-coréens déployés sur le frontNouvelles forces : 400 opérateurs de drones et sapeurs nord-coréens déployés sur le frontAujourd'hui, 11:26Le sosie de Zelensky quitte la prison pour le front : la décision inattendue de SarukyanLe sosie de Zelensky quitte la prison pour le front : la décision inattendue de SarukyanAujourd'hui, 11:21Un manager de la FIDE de 36 ans est décédé subitementUn manager de la FIDE de 36 ans est décédé subitementAujourd'hui, 11:12«Les missiles seront détruits avant leur lancement» : le Premier ministre britannique dévoile un accord secret à Kiev«Les missiles seront détruits avant leur lancement» : le Premier ministre britannique dévoile un accord secret à KievAujourd'hui, 11:03Un bus insolite distribuant des sushis va être lancé à TokyoUn bus insolite distribuant des sushis va être lancé à TokyoAujourd'hui, 10:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public