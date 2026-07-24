Selon les déclarations des parties, les négociations entre Rubio et Lavrov n'ont abouti à aucune percée.

Photo : EPA

Le regard du monde est une fois de plus tourné vers les luttes diplomatiques à huis clos. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont tenu des pourparlers inattendus sur la fin de la guerre en Ukraine en marge du sommet de l'ASEAN aux Philippines. À l'issue de la rencontre, Washington a admis que toutes les propositions précédentes avaient échoué et que de « nouvelles idées » étaient désormais nécessaires. Alors, pourquoi les accords d'Anchorage n'ont-ils pas fonctionné et quelle est la principale exigence du Kremlin ?

Zamin.uz a rassemblé les détails diplomatiques les plus importants et confidentiels de la journée.

Rencontre Rubio-Lavrov : les plans précédents ont-ils été annulés ?

Après la rencontre, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a ouvertement admis que le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage l'année dernière n'avait pas apporté la paix. Selon lui, les anciennes propositions étaient totalement inacceptables pour l'Ukraine et la situation n'a pas changé depuis.

Marco Rubio : « Nous aurons besoin de nouvelles idées pour résoudre le conflit par des moyens pacifiques. L'Ukraine n'acceptera jamais les conditions discutées précédemment. »

Sergueï Lavrov, quant à lui, s'est abstenu de faire une déclaration publique après la réunion. Le ministère russe des Affaires étrangères a seulement publié un bref communiqué indiquant que la « situation réelle sur le front » avait été transmise à son homologue américain et qu'il s'était plaint de la politique déstabilisatrice des pays européens.

Zelensky, Kushner et la « diplomatie secrète » à Bakou

Quelques heures avant la rencontre entre Lavrov et Rubio, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu par téléphone avec les représentants spéciaux de Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff.

Il est rapporté que lors de la conversation, les médiateurs américains ont présenté plusieurs nouvelles variantes pour les prochaines négociations.

La nouvelle inattendue est que des consultations secrètes ont eu lieu parallèlement en Azerbaïdjan. L'ancien Premier ministre russe Viktor Zubkov et d'anciens hauts fonctionnaires allemands sont arrivés à Bakou. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a également confirmé indirectement que ces réunions étaient des négociations secrètes pour mettre fin à la guerre.

Dmitri Peskov (porte-parole du président russe) : « Il ne faut pas céder à un optimisme excessif, il est trop tôt pour parler d'une nouvelle dynamique. Mais nous attendons la visite des représentants de Washington, Kushner et Witkoff, à Moscou. »

Pourquoi les négociations sont-elles dans l'impasse ?

Selon des sources internes des médias européens et américains (Reuters, Bloomberg), le plus grand obstacle à un accord de paix reste les questions territoriales.

Parties Position et exigences principales Russie (Vladimir Poutine) Déterminé à prendre le contrôle total de la région de Donetsk. Il n'est pas prévu de rendre les territoires occupés à Soumy et Dnipropetrovsk. Ukraine (Volodymyr Zelensky) Rejette fermement toute concession territoriale. Ne soutient qu'une paix juste et des garanties internationales. États-Unis (Administration Trump) Recherche de « nouvelles idées », tente de geler la ligne de front et de parvenir à un accord rapide dans le contexte de la crise au Moyen-Orient.

Selon des sources, Vladimir Poutine a vivement critiqué ses conseillers qui avaient proposé de simplement geler la ligne de front et de cesser le feu, adoptant une position intransigeante sur la question du Donbass.

Selon vous, les « nouvelles idées » peuvent-elles arrêter la guerre ?

Dans la grande politique, les jeux en coulisses s'intensifient. Les prochaines étapes entre Washington, Moscou et Kiev pourraient décider du sort de la guerre dans les semaines à venir.

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