Un avion effectue un amerrissage forcé en Haïti

·42·Monde
Un avion effectue un amerrissage forcé en Haïti

En Haïti, un petit avion de passagers a effectué un amerrissage forcé en raison d'une urgence. Plus important encore, le pilote et les deux passagers à bord ont survécu à l'incident.

Il est rapporté que l'incident a eu lieu le 8 juillet près de la plage d'Ibo. L'avion bimoteur, qui effectuait un vol de Cap-Haïtien vers Port-au-Prince, Cessna 402B a été contraint d'amerrir pour des raisons inconnues.

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion en train de sombrer tandis que les passagers nagent vers le rivage par leurs propres moyens. En peu de temps, l'appareil a été presque entièrement submergé.

Après l'incident, le pilote et les deux passagers ont réussi à atteindre la plage voisine. Les sauveteurs et le personnel médical arrivés sur place les ont examinés.

Selon les premières informations, toutes les personnes à bord ont survécu. Elles ont reçu les soins médicaux nécessaires et leur état de santé est jugé satisfaisant. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet amerrissage forcé.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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