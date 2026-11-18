À Kahramanmaraş, en Turquie, un chef préparant la soupe traditionnelle « kalla pocha » a attiré l'attention du public avec une méthode de présentation inhabituelle. Il a commencé à exposer les têtes de mouton utilisées pour le plat dans un espace dédié au sein du restaurant.

Il est précisé que le « kalla pocha » est un plat traditionnel courant dans la cuisine turque, préparé à partir de têtes et de pieds de mouton. Le propriétaire du restaurant vise ainsi à démontrer la fraîcheur et la naturalité des ingrédients.

Cependant, cette scène inhabituelle a suscité des réactions mitigées parmi les clients. Si certains y voient un gage de qualité, d'autres ont été surpris par l'exposition directe des têtes de mouton.

Les images de cet événement se sont propagées sur les réseaux sociaux, déclenchant de nombreux débats parmi les utilisateurs.