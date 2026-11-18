Selon les données publiées, environ 15,88 millions d'exemplaires de GTA VI ont été vendus, ce qui représente un revenu de 1,54 milliard de dollars.

Il a été révélé que le jeu GTA VI a généré plus de 1,5 milliard de dollars avant même sa sortie officielle. Le magazine Forbes, s'appuyant sur plusieurs études, a calculé le volume des ventes et les revenus générés avant la sortie du jeu.

La majeure partie des ventes a été réalisée sur les consoles PlayStation. Cette plateforme représente près de 75 % des parts. Les 25 % restants des ventes concernent les consoles Xbox.

Les prix officiels du jeu ont également été annoncés. La version standard est fixée à 79,99 dollars, tandis que la version Ultimate sera vendue à 99,99 dollars.

Nouvelle-Zélandesera le premier endroit où il sera possible de jouer au jeu. À 16h00, heure de Tachkent, il sera minuit sur place et les joueurs locaux pourront commencer à jouer à GTA VI.