GTA VI a généré 1,54 milliard de dollars avant sa sortie
Il a été révélé que le jeu GTA VI a généré plus de 1,5 milliard de dollars avant même sa sortie officielle. Le magazine Forbes, s'appuyant sur plusieurs études, a calculé le volume des ventes et les revenus générés avant la sortie du jeu.
Selon les données publiées, environ 15,88 millions d'exemplaires de GTA VI ont été vendus, ce qui représente un revenu de 1,54 milliard de dollars.
La majeure partie des ventes a été réalisée sur les consoles PlayStation. Cette plateforme représente près de 75 % des parts. Les 25 % restants des ventes concernent les consoles Xbox.
Les prix officiels du jeu ont également été annoncés. La version standard est fixée à 79,99 dollars, tandis que la version Ultimate sera vendue à 99,99 dollars.
Nouvelle-Zélandesera le premier endroit où il sera possible de jouer au jeu. À 16h00, heure de Tachkent, il sera minuit sur place et les joueurs locaux pourront commencer à jouer à GTA VI.
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