Au Royaume-Uni, le talent musical d'un jeune Ouzbek stupéfie un artiste jamaïcain de 50 ans de carrière (vidéo)
Au Royaume-Uni, un jeune Ouzbek a réalisé une performance musicale avec un musicien expérimenté originaire de Jamaïque. Lors de leur rencontre créative, les deux artistes ont joué ensemble et mis leurs compétences à l'épreuve.
Selon les informations, le musicien jamaïcain, qui pratique la musique depuis près de 50 ans, a été stupéfait par la performance du jeune Ouzbek. Son talent et sa maîtrise de l'instrument ont suscité l'admiration de l'artiste chevronné.
Appréciant grandement la prestation du jeune musicien, il a déclaré avec sincérité : « Tu m'as surpassé ! Tu joues merveilleusement bien ! »
À la fin de la rencontre, les deux musiciens se sont salués avec respect. Ce moment sincère a démontré une fois de plus que l'art musical unit les représentants de différents pays.
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