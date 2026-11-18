Au Royaume-Uni, un jeune Ouzbek a réalisé une performance musicale avec un musicien expérimenté originaire de Jamaïque. Lors de leur rencontre créative, les deux artistes ont joué ensemble et mis leurs compétences à l'épreuve.

Selon les informations, le musicien jamaïcain, qui pratique la musique depuis près de 50 ans, a été stupéfait par la performance du jeune Ouzbek. Son talent et sa maîtrise de l'instrument ont suscité l'admiration de l'artiste chevronné.

Appréciant grandement la prestation du jeune musicien, il a déclaré avec sincérité : « Tu m'as surpassé ! Tu joues merveilleusement bien ! »

À la fin de la rencontre, les deux musiciens se sont salués avec respect. Ce moment sincère a démontré une fois de plus que l'art musical unit les représentants de différents pays.