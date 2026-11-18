Sur l'île Christmas en Australie, des millions de crabes rouges ont entamé leur migration annuelle. Après de fortes pluies saisonnières, les animaux ont quitté les forêts en direction de la côte océanique.

Selon ABC News, un mouvement massif de crabes rouges a été observé sur l'île les 14 et 15 novembre 2026. Environ 100 millions de crabes se déplacent chaque année de l'intérieur de l'île vers l'océan pour se reproduire et pondre leurs œufs.

La migration des crabes rouges commence généralement avec les premières pluies de la saison humide. Cela tombe souvent en octobre ou novembre, bien que certaines années, cela puisse être retardé jusqu'en décembre ou janvier. Le moment et la vitesse de déplacement des animaux dépendent non seulement des précipitations, mais aussi des phases de la Lune.

Pendant la période de migration, certaines routes de l'île sont temporairement fermées ou soumises à des restrictions de circulation pour assurer la sécurité des crabes. Des ponts spéciaux et des barrières de protection sont également utilisés pour faciliter leur traversée des routes.

Une fois arrivés sur la côte, les crabes s'accouplent. Ensuite, les femelles restent environ deux semaines dans des terriers humides près du rivage pour permettre le développement de leurs œufs. Elles retournent ensuite sur le rivage pour libérer leurs œufs dans la mer.

Ce phénomène naturel sur l'île Christmas se distingue chaque année par le déplacement de millions d'animaux.