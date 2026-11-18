Attendu avec impatience par les joueurs du monde entier pendant 13 ans, Grand Theft Auto VI (GTA 6) est officiellement disponible. En raison du décalage horaire, l'accès au jeu a été ouvert en premier à la Nouvelle-Zélande — le 19 novembre ayant déjà débuté dans le pays, les utilisateurs locaux ont pu plonger dans l'univers du jeu dès les premières minutes.

Un budget de 2 milliards de dollars et les premières critiques

Selon des sources industrielles et des informations divulguées, les coûts de développement et de marketing de ce projet créé par le studio Rockstar Games constituent un record absolu dans l'histoire du jeu vidéo : 2 milliards de dollars. Ce chiffre est sans précédent, non seulement dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans l'histoire des blockbusters hollywoodiens.