13 ans d'attente touchent à leur fin : GTA 6 est officiellement lancé et bat tous les records
Attendu avec impatience par les joueurs du monde entier pendant 13 ans, Grand Theft Auto VI (GTA 6) est officiellement disponible. En raison du décalage horaire, l'accès au jeu a été ouvert en premier à la Nouvelle-Zélande — le 19 novembre ayant déjà débuté dans le pays, les utilisateurs locaux ont pu plonger dans l'univers du jeu dès les premières minutes.
Un budget de 2 milliards de dollars et les premières critiques
Selon des sources industrielles et des informations divulguées, les coûts de développement et de marketing de ce projet créé par le studio Rockstar Games constituent un record absolu dans l'histoire du jeu vidéo : 2 milliards de dollars. Ce chiffre est sans précédent, non seulement dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans l'histoire des blockbusters hollywoodiens.
Les premières critiques professionnelles publiées simultanément avec la sortie sont également très élogieuses — le jeu a reçu 99 points sur 100 .
Premiers records et indicateurs clés du lancement de GTA 6
Indicateurs
Détails et chiffres
Durée d'attente
13 ans (depuis la sortie de GTA V)
Première région d'accès
Nouvelle-Zélande (dès le début du 19 novembre)
Budget estimé
2 milliards de dollars (un record historique)
Spectateurs sur Twitch
Plus de 1,6 million (en direct simultanément)
Premières notes des critiques
99 / 100 points
Véritable effervescence sur les plateformes de streaming
Dès le lancement du jeu, une activité sans précédent a été observée sur les réseaux sociaux et les services de streaming. À l'heure actuelle, sur la seule plateforme Twitch , plus de 1,6 million d'utilisateurs regardent les premières diffusions en direct, et ce chiffre continue de croître d'heure en heure.
Êtes-vous prêt à essayer GTA 6 et pensez-vous que le budget record de 2 milliards de dollars sera rentabilisé ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle historique avec vos amis gamers !
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