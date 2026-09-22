«La guerre est finie, rentrez chez vous !» : L'Allemagne veut expulser les réfugiés syriens

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«La guerre est finie, rentrez chez vous !» : L'Allemagne veut expulser les réfugiés syriens

L'Allemagne, première puissance économique européenne, met fin brutalement à plus d'une décennie de politique migratoire clémente. L'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) pourrait commencer à révoquer massivement le statut de protection de centaines de milliers de réfugiés syriens vivant sur le territoire. Le prestigieux RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) rapporte, en citant des représentants de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) au Bundestag, que le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, prévoit de donner dès cet automne des instructions officielles au BAMF pour priver massivement les Syriens de leur statut de protection.

Alexander Trom, porte-parole de la politique intérieure du groupe CDU/CSU au Bundestag, a déclaré que le processus de révocation commencerait par « les jeunes hommes vivant seuls, sans emploi et dépendant des aides sociales allemandes ». Ceux qui occupent un emploi officiel pourront obtenir un permis de séjour (VNJ). Parallèlement, Berlin renforce son programme d'incitation au retour volontaire, les politiciens estimant que le départ volontaire est bien moins coûteux qu'une expulsion forcée. Le chancelier Friedrich Merz a affirmé avec fermeté que la guerre en Syrie étant terminée, les réfugiés doivent rentrer chez eux sous peine d'expulsion, et a invité personnellement le président de transition syrien, Ahmad al-Sharaa, à Berlin pour résoudre la question.

Quel sera l'impact de ce plan radical sur le destin des centaines de milliers de Syriens, quel montant est proposé pour le départ volontaire et la nouvelle direction allemande pourra-t-elle stopper la crise migratoire européenne ?

« Les bénéficiaires d'aides sociales dans le viseur, 1 000 euros d'aide et l'ultimatum de Merz » : 5 points clés de la décision de Berlin

Faits marquants de la campagne allemande contre les réfugiés syriens :

  • Révocation massive du statut : Sur instruction du ministre de l'Intérieur Dobrindt, le BAMF lance la plus grande vague de révocation du statut de réfugié ;

  • Premier coup de filet — les hommes sans emploi : Les jeunes Syriens célibataires vivant des aides sociales seront les premiers contrôlés et expulsés ;

  • Exception pour les travailleurs : Les Syriens ayant un emploi légal et permanent et payant des impôts pourront obtenir un permis de séjour ;

  • Augmentation du budget pour le retour volontaire : Le montant de l'aide unique de 1 000 euros pour les adultes sera nettement augmenté dans le budget 2027 ;

  • L'exigence stricte du chancelier Merz : Sous le slogan « La guerre est finie, rentrez chez vous ! », le nouveau gouvernement négocie un mécanisme d'expulsion directe avec la nouvelle direction de Damas.

Révolution migratoire en Allemagne : Comparaison entre l'ancienne politique et les nouvelles mesures du gouvernement Merz

Analyse des exigences de Berlin envers les réfugiés syriens :

Critères et orientations

Ancienne politique sous Merkel

Nouvelle décision du gouvernement de Friedrich Merz

Octroi du statut de protection

Asile illimité et presque automatique

Contrôles massifs et révocation généralisée du statut

Aides sociales

Logement et prise en charge totale par l'État

Expulsion prioritaire des chômeurs bénéficiaires d'aides

Sort des réfugiés travailleurs

Droit d'asile temporaire standard

Octroi d'un permis de séjour permanent (VNJ)

Retour volontaire au pays

Programmes limités et peu d'intérêt

1 000 euros par adulte et davantage en 2027

Dialogue avec la Syrie

Rupture totale avec le régime d'Assad

Négociations directes d'expulsion avec Ahmad al-Sharaa

Condition de retour

Pays considéré comme dangereux

« La guerre est finie » — retour ou expulsion forcée

Politique internationale et expertise migratoire : Pourquoi l'Allemagne prend-elle des mesures aussi radicales ?

Conclusions analytiques des politologues et démographes européens :

  • Pression des forces de droite et demande de la société : La montée sans précédent de partis de droite comme l'AfD force le gouvernement Merz à prendre des mesures radicales ; les électeurs s'opposent ouvertement au financement des aides sociales par le budget ;

  • Différence entre bénéfices et pertes économiques : Le contingent qui n'a pas appris l'allemand et ne souhaite pas travailler est devenu un poids pour le trésor public ; cependant, il est nécessaire de conserver les Syriens qualifiés et travailleurs ;

  • Mathématiques de l'« expulsion volontaire » : Une expulsion forcée coûte à l'État entre 5 000 et 10 000 euros par personne en frais juridiques et logistiques ; offrir 1 000 euros pour un départ volontaire est donc bien plus économique et paisible pour le budget allemand ;

  • Le facteur du nouveau Damas : Le changement de pouvoir en Syrie permet à Berlin d'avancer l'argument juridique que « la Syrie est désormais un pays sûr » et de contourner les restrictions des conventions pour lancer les retours massifs.

Ce tournant historique du gouvernement allemand déclenchera certainement une vague d'expulsions sans précédent dans toute l'Union européenne.

Selon vous, la décision de l'Allemagne d'expulser massivement les réfugiés qui ne travaillent pas est-elle juste ? Le retour de millions de réfugiés aidera-t-il à reconstruire la Syrie plus rapidement ? Laissez vos avis en commentaire et partagez cette analyse géopolitique brûlante qui façonne l'avenir de l'Europe avec vos amis !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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