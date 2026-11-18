Les organisateurs des Globe Soccer Awards ont officiellement dévoilé la liste des finalistes pour le titre de meilleur joueur de l'année 2026. Au total, 26 stars du football mondial lutteront pour cette prestigieuse récompense. La cérémonie de remise des prix le 28 décembre 2026 aura lieu aux Émirats arabes unis.

Le PSG en tête absolue

Le club français du Paris Saint-Germain compte le plus de représentants dans la liste publiée : pas moins de 8 joueurs parisiens (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha) figurent parmi les nommés. De plus, 4 joueurs de Barcelone, ainsi que 3 du Real Madrid et d'Arsenal ont été retenus.

Liste des nommés pour le trophée du « Meilleur joueur de l'année 2026 »

N° Joueur Club Équipe nationale 1 Jude Bellingham Real Madrid Angleterre 2 Pau Cubarsí Barcelone Espagne 3 Ousmane Dembélé PSG France 4 Federico Dimarco Inter Milan Italie 5 Désiré Doué PSG France 6 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 7 Erling Haaland Manchester City Norvège 8 Achraf Hakimi PSG Maroc 9 Vinicius Junior Real Madrid Brésil 10 Harry Kane Bayern Munich Angleterre 11 Khvicha Kvaratskhelia PSG Géorgie 12 Lautaro Martínez Inter Milan Argentine 13 Kylian Mbappé Real Madrid France 14 Nuno Mendes PSG Portugal 15 Lionel Messi Inter Miami Argentine 16 João Neves PSG Portugal 17 Michael Olise Bayern Munich France 18 Raphinha Barcelone Brésil 19 Declan Rice Arsenal Angleterre 20 Rodri Barcelone Espagne 21 Fabián Ruiz PSG Espagne 22 Bukayo Saka Arsenal Angleterre 23 William Saliba Arsenal France 24 Dominik Szoboszlai Liverpool Hongrie 25 Vitinha PSG Portugal 26 Lamine Yamal Barcelone Espagne

(Remarque : bien que Cristiano Ronaldo ait été mentionné dans l'introduction, son nom ne figure pas sur la liste officielle finale de 26 joueurs).

Selon vous, parmi ces 26 stars, quel joueur mérite le plus d'être sacré meilleur joueur de l'année 2026 lors de la cérémonie du 28 décembre aux Émirats arabes unis ?

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