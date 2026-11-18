Annonce des 26 finalistes pour le prix du meilleur joueur de l'année
Les organisateurs des Globe Soccer Awards ont officiellement dévoilé la liste des finalistes pour le titre de meilleur joueur de l'année 2026. Au total, 26 stars du football mondial lutteront pour cette prestigieuse récompense. La cérémonie de remise des prix le 28 décembre 2026 aura lieu aux Émirats arabes unis.
Le PSG en tête absolue
Le club français du Paris Saint-Germain compte le plus de représentants dans la liste publiée : pas moins de 8 joueurs parisiens (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha) figurent parmi les nommés. De plus, 4 joueurs de Barcelone, ainsi que 3 du Real Madrid et d'Arsenal ont été retenus.
Liste des nommés pour le trophée du « Meilleur joueur de l'année 2026 »
N°
Joueur
Club
Équipe nationale
1
Jude Bellingham
Real Madrid
Angleterre
2
Pau Cubarsí
Barcelone
Espagne
3
Ousmane Dembélé
PSG
France
4
Federico Dimarco
Inter Milan
Italie
5
Désiré Doué
PSG
France
6
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
7
Erling Haaland
Manchester City
Norvège
8
Achraf Hakimi
PSG
Maroc
9
Vinicius Junior
Real Madrid
Brésil
10
Harry Kane
Bayern Munich
Angleterre
11
Khvicha Kvaratskhelia
PSG
Géorgie
12
Lautaro Martínez
Inter Milan
Argentine
13
Kylian Mbappé
Real Madrid
France
14
Nuno Mendes
PSG
Portugal
15
Lionel Messi
Inter Miami
Argentine
16
João Neves
PSG
Portugal
17
Michael Olise
Bayern Munich
France
18
Raphinha
Barcelone
Brésil
19
Declan Rice
Arsenal
Angleterre
20
Rodri
Barcelone
Espagne
21
Fabián Ruiz
PSG
Espagne
22
Bukayo Saka
Arsenal
Angleterre
23
William Saliba
Arsenal
France
24
Dominik Szoboszlai
Liverpool
Hongrie
25
Vitinha
PSG
Portugal
26
Lamine Yamal
Barcelone
Espagne
(Remarque : bien que Cristiano Ronaldo ait été mentionné dans l'introduction, son nom ne figure pas sur la liste officielle finale de 26 joueurs).
Selon vous, parmi ces 26 stars, quel joueur mérite le plus d'être sacré meilleur joueur de l'année 2026 lors de la cérémonie du 28 décembre aux Émirats arabes unis ?
Laissez votre favori dans les commentaires et partagez immédiatement la liste des finalistes avec les fans de football !
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