Les nouveaux prix des MacBook Pro M5 ont été annoncés
Les prix des modèles de MacBook Pro équipés des processeurs M5, M5 Pro et M5 Max ont été annoncés. La liste comprend le MacBook Pro M5 14 pouces de 2025 ainsi que les nouveaux modèles 14 et 16 pouces de 2026. Certaines configurations sont proposées avec une remise.
MacBook Pro M5, 14 pouces (2025) :
• 16 GB RAM, 1 TB stockage — 1899 dollars
• 24 GB RAM, 1 TB stockage — 2200 dollars
MacBook Pro M5 Pro, 14 pouces (2026) :
• 24 GB RAM, 1 TB stockage — 2369 dollars
• 48 GB RAM, 1 TB stockage — 3500 dollars
• 36 GB RAM, 2 TB stockage (M5 Max) — 3850 dollars
MacBook Pro M5 Pro, 16 pouces (2026) :
• 24 GB RAM, 1 TB stockage — 2630 dollars
• 48 GB RAM, 1 TB stockage — 3550 dollars
• 64 GB RAM, 1 TB stockage — 3900 dollars
• 36 GB RAM, 2 TB stockage (M5 Max) — 3850 dollars
• 48 GB RAM, 2 TB stockage (M5 Max) — 4550 dollars
Les prix peuvent varier presque quotidiennement. Certaines remises importantes sont appliquées sur certains modèles. Il est conseillé de vérifier le prix actuel avant tout achat.
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