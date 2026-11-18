Magnus Carlsen ne s'est pas assis devant l'échiquier : victoire technique attribuée à Assaubayeva
Un événement inhabituel s'est produit dans le monde des échecs. Le grand maître norvégien Magnus Carlsen a refusé de jouer la partie classique contre la joueuse kazakhe Bibisara AssaubayevaEn conséquence, une victoire technique a été attribuée à son adversaire. Cependant, ce résultat n'a pas modifié le vainqueur global de la confrontation du jour.
L'incident a eu lieu le 17 novembre lors du tournoi Total Chess World Championship Tour Pilot, organisé à Budapest, en Hongrie.
Lors des premières parties de blitz et de rapide, Carlsen a largement dominé son adversaire. Il a remporté trois des quatre parties de blitz et a fait match nul dans la quatrième. De plus, il a battu son adversaire dans les deux parties rapides. Le score est ainsi passé à 11,5:0,5.
Ensuite, c'était au tour de la partie classique, qui valait 8 points. Cependant, Carlsen a refusé de s'asseoir devant l'échiquier. Après avoir discuté avec les arbitres du tournoi, il a quitté la salle de jeu.
Assaubayeva, quant à elle, a attendu son adversaire et est restée à la table pendant les 15 minutes réglementaires. Une fois le temps imparti écoulé, les arbitres lui ont accordé la victoire technique. Ainsi, sans qu'aucun coup ne soit joué dans la partie classique, la joueuse kazakhe a obtenu 8 points.
Plus tard, Carlsen a expliqué sa décision en affirmant qu'il jugeait inutile de disputer la partie classique, le vainqueur de la journée étant déjà déterminé. Selon lui, il n'y avait aucun intérêt à jouer une partie sans impact sur le résultat final ni sur le classement.
Néanmoins, à la fin de la journée, le score total était de 11,5:8,5 et Magnus Carlsen a été déclaré vainqueur. Assaubayeva a, elle, obtenu une victoire technique pour la partie classique non disputée.
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