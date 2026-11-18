Un événement inhabituel s'est produit dans le monde des échecs. Le grand maître norvégien Magnus Carlsen a refusé de jouer la partie classique contre la joueuse kazakhe Bibisara AssaubayevaEn conséquence, une victoire technique a été attribuée à son adversaire. Cependant, ce résultat n'a pas modifié le vainqueur global de la confrontation du jour.

L'incident a eu lieu le 17 novembre lors du tournoi Total Chess World Championship Tour Pilot, organisé à Budapest, en Hongrie.

Lors des premières parties de blitz et de rapide, Carlsen a largement dominé son adversaire. Il a remporté trois des quatre parties de blitz et a fait match nul dans la quatrième. De plus, il a battu son adversaire dans les deux parties rapides. Le score est ainsi passé à 11,5:0,5.