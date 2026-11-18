La saison 2026 du championnat d'Ouzbékistan U19 de football a touché à sa fin. Lors d'une finale intense, l'équipe U19 de Pakhtakor Tachkent a affronté les jeunes de Nasaf Qarshi, s'imposant par 1-0 au terme d'une victoire pleine de caractère.

Un titre de champion défendu en infériorité numérique

Le seul but de la rencontre, inscrit dès la 13e minute par Asadbek Shuhratov, a permis aux « Lions » de prendre l'avantage. Malgré l'expulsion de Muminjon Shuhratov, auteur d'une faute ayant entraîné un carton rouge, les joueurs de Pakhtakor ont fait preuve d'une discipline défensive exemplaire jusqu'au coup de sifflet final. Ainsi, les Tachkentois ont réitéré leur succès de l'an dernier, décrochant le titre de triple champion U19 du pays.

Les médailles de bronze pour l'équipe de l'Académie de football de la République

Lors du match pour la 3e place, l'équipe U19 de l'Académie de football de la République (FA) a remporté une victoire convaincante 2-0 contre les jeunes du club Mash'al de Muborak, s'adjugeant ainsi les médailles de bronze.

Championnat U19 2026 : Phase finale et détails de la saison

Statistiques Détails et résultats Match de finale Nasaf U19 — Pakhtakor U19 (0:1) Buteur de la finale Asadbek Shuhratov (13e minute) Expulsion (Carton rouge) Muminjon Shuhratov (Pakhtakor) Arbitre de la finale Doston Rahmonov Match pour la 3e place République FA U19 — Mash'al U19 (2:0) Nombre d'équipes participantes Dans 3 régions, un total de 29 équipes Résultat de Pakhtakor Deuxième titre consécutif et au total 3e titre de champion

À noter que le championnat U19 de cette année a été organisé en 3 zones géographiques avec la participation de 29 équipes au total.

Selon vous, dans quelle mesure l'hégémonie de l'académie de Pakhtakor dans le championnat U19 permettra-t-elle de renforcer la réserve de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et des clubs de Superliga dans les années à venir ?

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