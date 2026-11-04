Décision nucléaire de la Maison-Blanche : Trump dévoile la « Mère de toutes les bombes » et les conditions d'un nouvel accord avec l'Iran

Dans un contexte de tensions géopolitiques et militaires accrues au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a fait une déclaration inattendue et importante à la Maison-Blanche devant les médias, dont des représentants de la chaîne Newsmax. Le dirigeant américain a fermement déclaré qu'il n'y avait absolument aucune possibilité, intention ou besoin pour Washington d'utiliser des armes nucléaires contre l'Iran.

JournalistesÀ la question des journalistes sur l'utilisation potentielle d'armes de destruction massive contre les installations nucléaires iraniennes, Trump a répondu avec son style habituel : « Je n'en ai pas besoin. Nous les avons déjà détruites à 90 %. Il n'y a donc aucun besoin d'une telle arme. »

Les armes conventionnelles suffisent : la « Mère de toutes les bombes » (MOAB) n'est pas nucléaire

Trump a expliqué que le potentiel de combat conventionnel actuel de l'armée américaine est amplement suffisant pour atteindre n'importe quel objectif stratégique :

Supériorité des forces conventionnelles : Le chef de la Maison-Blanche a souligné que les États-Unis utilisent uniquement des forces militaires conventionnelles pour résoudre leurs objectifs militaires et ne voit aucune raison ou nécessité de mener une frappe nucléaire ;

Clarification sur les rumeurs concernant la MOAB : Commentant les informations parues dans la presse internationale selon lesquelles les États-Unis pourraient utiliser une arme extrêmement puissante appelée « Mère de toutes les bombes » contre les bunkers nucléaires souterrains profonds de l'Iran, Trump a insisté sur le fait que cette arme n'est pas nucléaire : « C'est juste une bombe conventionnelle très grande et puissante, mais elle ne fait pas partie de la catégorie nucléaire. »

Renoncement aux armes nucléaires et condition principale de Washington

En réitérant ses vues sur la question des armes nucléaires, Donald Trump a évoqué des aspects importants concernant la sécurité mondiale globale :

Menace mondiale : Le président américain a souligné que les armes nucléaires constituent la menace la plus terrible pour toute l'humanité, et que les pays du monde doivent s'abstenir de les utiliser et renoncer progressivement à de telles armes ;

« Ligne rouge » immuable : Bien qu'il ait été indiqué que les armes ne seraient pas utilisées, l'exigence principale de la Maison-Blanche concernant l'Iran reste ferme : Téhéran ne doit jamais posséder d'ogive nucléaire ;

Possibilité de dialogue diplomatique : Trump a exprimé sa volonté de s'asseoir à la table des négociations diplomatiques directes avec le gouvernement iranien pour conclure un nouvel accord de paix ferme et à long terme, prévoyant l'abandon total de leurs ambitions nucléaires.

Cette déclaration du président américain a considérablement réduit les craintes d'une escalade nucléaire potentielle au Moyen-Orient, montrant que Washington a l'intention de contrôler la situation par la pression conventionnelle et la voie diplomatique.