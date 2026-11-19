Le média A24 rapporte les propos tenus par le journaliste Nicolás Wiñazki dans l'émission WiFi. Il affirme que Messi a chargé ses avocats de préparer une lettre officielle à l'AFA pour exiger l'arrêt de l'utilisation de son image dans des projets commerciaux sans son consentement.

La controverse est née de l'utilisation de l'image du joueur à des fins commerciales. Plus intrigant encore, cette situation est liée au contrat publicitaire exclusif de Messi.

Lionel Messi Un sérieux différend aurait éclaté entre Lionel Messi et la direction de l'Association du football argentin (AFA). Selon le journaliste Nicolás Wiñazki, la star argentine a décidé de rompre ses relations personnelles et professionnelles avec le président de l'organisation, Claudio Tapia, et le trésorier, Pablo Toviggino.

Messi prend des mesures contre l'AFA : il exige des restrictions sur l'utilisation de son nom et de son image

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« Messi a chargé ses avocats de préparer une lettre formelle à l'AFA exigeant l'arrêt de l'utilisation de son image pour générer des revenus dans des projets commerciaux sans lien avec le football argentin », a déclaré Wiñazki.

Selon les informations du journaliste, le joueur est mécontent de la direction de l'association précisément sur cette question.

Le contrat avec Michelob a exacerbé le conflit

L'une des principales causes du désaccord est le contrat de partenariat exclusif que Messi a signé avec la marque de bière américaine Michelob.

Cependant, une entreprise locale sponsorisant l'équipe nationale d'Argentine a également utilisé l'image du joueur à des fins publicitaires. Cela a provoqué le mécontentement des représentants de Michelob, qui ont exigé des explications de la part de l'entourage de Messi.

Selon Wiñazki, Messi n'était pas au courant de cette publicité à l'avance. C'est le président de l'AFA, Claudio Tapia, qui aurait autorisé l'utilisation de son image.

Comment se termineront les relations entre Messi et l'AFA ?

Pour l'instant, la direction de l'Association du football argentin n'a pas réagi officiellement à ces informations. Par conséquent, l'évolution du conflit entre Messi et l'organisation reste incertaine.

Rappelons que Messi avait annoncé la fin de sa carrière en équipe nationale d'Argentine en août 2026.

Si les informations rapportées par le journaliste sont confirmées, ce conflit pourrait devenir une affaire sérieuse touchant non seulement la carrière sportive du joueur, mais aussi sa marque personnelle et ses droits commerciaux. Pour une star mondiale comme Messi, l'utilisation de son nom et de son image est d'une importance capitale.