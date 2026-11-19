Cristiano Ronaldo Portugal Après la fin de sa carrière en équipe nationale, il est dit que le football du pays fait face non seulement à un manque de leadership, mais aussi à des problèmes financiers. L'agent de football portugais Miguel Alfonso affirme que le départ de la star pourrait coûter environ 85 millions d'euros à la fédération d'ici la Coupe du Monde 2030.

Avec ces propos, Alfonso souligne que l'importance de Ronaldo pour le football portugais ne se limite pas aux résultats sur le terrain. Selon lui, l'équipe nationale manque actuellement d'un joueur capable de prendre la relève avec autant de charisme.

Ronaldo est parti, mais il n'y a pas de leader pour le remplacer

Dans une interview exclusive accordée à « Euro-Football.Ru », Miguel Alfonso a évalué la situation actuelle de l'équipe nationale du Portugal.

« Il y a actuellement un certain nombre de problèmes. Après le départ de Ronaldo, aucun véritable leader n'a émergé dans l'équipe nationale.