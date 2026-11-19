Le départ de Cristiano Ronaldo pourrait coûter 85 millions d'euros au Portugal
Cristiano Ronaldo Portugal Après la fin de sa carrière en équipe nationale, il est dit que le football du pays fait face non seulement à un manque de leadership, mais aussi à des problèmes financiers. L'agent de football portugais Miguel Alfonso affirme que le départ de la star pourrait coûter environ 85 millions d'euros à la fédération d'ici la Coupe du Monde 2030.
Avec ces propos, Alfonso souligne que l'importance de Ronaldo pour le football portugais ne se limite pas aux résultats sur le terrain. Selon lui, l'équipe nationale manque actuellement d'un joueur capable de prendre la relève avec autant de charisme.
Ronaldo est parti, mais il n'y a pas de leader pour le remplacer
Dans une interview exclusive accordée à « Euro-Football.Ru », Miguel Alfonso a évalué la situation actuelle de l'équipe nationale du Portugal.
« Il y a actuellement un certain nombre de problèmes. Après le départ de Ronaldo, aucun véritable leader n'a émergé dans l'équipe nationale.
À l'heure actuelle, trois joueurs prétendent à ce statut, mais aucun d'entre eux ne parvient à devenir l'emblème principal de l'équipe », a déclaré l'agent.
Selon lui, remplacer Ronaldo en équipe nationale ne dépend pas seulement des compétences footballistiques. Au fil des années, Cristiano est devenu le symbole principal de l'équipe et l'une des plus grandes sources d'intérêt pour les fans.
La fédération pourrait perdre 85 millions d'euros
Alfonso a également mentionné les pertes financières comme le problème le plus grave. Il affirme que la fédération n'a pas trouvé de solution à court terme pour compenser la baisse des revenus suite au départ de Ronaldo.
Selon les calculs de l'agent, les pertes pourraient atteindre environ 85 millions d'euros d'ici la Coupe du Monde 2030.
Parallèlement, il est rapporté que la Fédération portugaise de football prévoyait d'augmenter son budget annuel de 210 à 240 millions d'euros cette année. Dans ce contexte, la baisse des revenus pourrait poser des difficultés supplémentaires à l'organisation.
Alfonso n'a pas exclu que la fédération puisse être amenée à négocier avec Ronaldo pour qu'il reste impliqué dans le système de l'équipe nationale.
L'influence de Ronaldo ne se limite pas au terrain
Les opinions de l'agent La place de Cristiano Ronaldo dans le football portugais montre une fois de plus son importance majeure. Sa participation à l'équipe nationale a influencé non seulement les résultats sportifs, mais aussi l'intérêt commercial et les revenus financiers.
Actuellement, Ronaldo poursuit sa carrière dans le club saoudien d'Al-Nassr. Son rôle futur lié à l'équipe nationale pourrait rester l'un des sujets les plus débattus du football portugais.
Bien sûr, le chiffre de 85 millions d'euros est une estimation de Miguel Alfonso, sans confirmation indépendante. Cependant, cette déclaration soulève une question importante : le football portugais peut-il former un nouveau leader et un modèle financier stable sans Ronaldo ?
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