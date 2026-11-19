À Prague, capitale de la République tchèque, 46 personnes ont été blessées à divers degrés suite à une collision frontale entre deux trains. Parmi elles, 16 sont des ressortissants étrangers. Les conducteurs des deux trains ont été grièvement blessés. Aucune victime mortelle n'a été signalée pour le moment.

L'accident s'est produit pendant l'heure de pointe du matin, vers 07h00, heure locale. Les trains sont entrés en collision sur un pont situé près de la gare centrale, au cœur de la capitale. Les autorités ont indiqué que les convois circulaient à une vitesse relativement faible dans la zone urbaine.

Le ministre tchèque des Transports, Ivan Bednarjik, a déclaré aux médias locaux que la cause exacte de l'accident n'est pas encore connue. Selon lui, il est trop tôt pour conclure si la catastrophe est due à une défaillance technique ou à une erreur humaine. Cependant, l'une des premières informations suggère que l'un des trains a circulé malgré un signal d'arrêt.

Le ministre a annoncé que l'objectif est d'étudier minutieusement les détails de l'incident et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer davantage la sécurité du transport ferroviaire.

Les services de secours ont passé près de deux heures à évacuer tous les passagers présents dans les trains. Les images prises sur les lieux montrent les secouristes transportant les blessés sur des civières.

La police de Prague a annoncé que l'opération de sauvetage est terminée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances ayant conduit à la collision des trains.