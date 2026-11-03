Les dirigeants de la Russie, des États-Unis et de la Chine se réuniront-ils autour d'une table en novembre ?

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Les dirigeants de la Russie, des États-Unis et de la Chine se réuniront-ils autour d'une table en novembre ?

Les préparatifs des négociations de haut niveau, qui pourraient marquer un tournant majeur dans la politique mondiale, ont officiellement commencé. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré dans une interview accordée au prestigieux journal britannique Financial Times que des efforts diplomatiques sont en cours pour organiser une rencontre trilatérale entre les dirigeants de la Russie, des États-Unis et de la Chine : Vladimir Poutine, Donald Trump et Xi Jinping.

Ce sommet historique devrait se tenir en novembre en marge du forum de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, en Chine.

« Les préparatifs sont déjà en cours » : la position du Kremlin et des parties

L'ordre du jour des négociations dans les cercles diplomatiques est activement discuté :

  • Déclaration officielle du Kremlin : « Des travaux sont déjà en cours pour organiser une telle rencontre », a déclaré Dmitri Peskov ;

  • La diplomatie prudente de la Chine : En réponse à une question du FT, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que Pékin est en contact régulier avec les parties concernées au sujet d'une rencontre entre les dirigeants chinois et russes, mais s'est abstenu pour l'instant d'évoquer ouvertement le format trilatéral avec Trump ;

  • Demande à la Maison Blanche : Le Financial Times a adressé une demande officielle à l'administration américaine concernant les détails de la future rencontre et les plans définitifs de Washington.

Le sommet de l'APEC : l'intrigue principale de novembre

La probabilité que cette rencontre se concrétise est renforcée par une série de démarches diplomatiques :

  • Date et lieu du forum : Le prochain sommet des dirigeants de l'APEC aura lieu les 18 et 19 novembre à Shenzhen, centre technologique de la Chine ;

  • L'initiative de Trump : Auparavant, Donald Trump avait exprimé l'idée de tenir une rencontre trilatérale avec les dirigeants russe et chinois sur le territoire chinois ;

  • Dialogue via des représentants spéciaux : L'assistant du président russe, Iouri Ouchakov, a souligné que lors de sa rencontre avec Steve Witkoff, représentant spécial du dirigeant américain, Vladimir Poutine a examiné les possibilités d'un dialogue trilatéral avec Xi Jinping et Trump en marge du forum de novembre ;

  • Accord final attendu : Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Roudenko, a noté qu'aucune confirmation officielle finale n'a encore été signée pour une rencontre en tête-à-tête, mais que les discussions se poursuivent activement.

Si les dirigeants des trois grandes puissances nucléaires se réunissent autour d'une table, cela pourrait devenir l'événement géopolitique le plus important de la décennie et constituer une étape décisive pour atténuer les crises complexes dans les relations internationales.

Vladimir PoutineDonald TrumpXi JinpingAPECDiplomatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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