L'ailier du PSG et de l'équipe nationale de Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia, a reçu une nouvelle distinction prestigieuse. Il a été élu « Homme de l'année » par l'édition française du magazine GQ. Ce prix vise à reconnaître non seulement les performances du footballeur géorgien sur le terrain, mais aussi son influence auprès du public. Selon le média Touchline, Kvaratskhelia a exprimé sa satisfaction en recevant ce prix. Il a également souligné la contribution majeure de ses coéquipiers dans ses succès personnels. « Sans mes coéquipiers, je n'aurais pas pu atteindre un tel succès » Le footballeur géorgien n'a pas caché que ce prix représentait un grand honneur pour lui. Revenant sur sa saison réussie avec le PSG, il a attribué les résultats obtenus au travail acharné de toute l'équipe.

« C'est un grand honneur pour moi. J'ai passé une saison incroyable avec le PSG et je suis très fier des résultats que nous avons obtenus. Je pense qu'il aurait été impossible d'atteindre de tels succès sans mes coéquipiers. Je suis fier de moi et d'eux pour nous avoir aidés à remporter ce prix », a déclaré Kvaratskhelia. Le prix GQ n'est pas réservé aux seules stars du sport Le prix « Homme de l'année » du magazine GQ est décerné depuis 1996. Il vise à récompenser les personnalités qui ont obtenu des résultats significatifs dans leur domaine au cours de l'année et qui ont eu un impact sur la société.