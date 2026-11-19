Le fils de Cristiano Ronaldo fait ses débuts avec l'équipe du Portugal U-17
La star portugaise du football le fils aîné de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., a été appelé pour la première fois en équipe nationale des moins de 17 ans. Il figure sur la liste des 23 joueurs sélectionnés pour les éliminatoires du Championnat d'Europe 2027, selon Reuters.
Le sélectionneur de l'équipe du Portugal U-17, Filipe Ramos, a inclus le jeune joueur de 16 ans dans l'effectif annoncé le 2 novembre. Le joueur, qui évolue dans les équipes de jeunes d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a déjà porté les couleurs du Portugal en U-15 et U-16.
Le Portugal a affronté Andorre, la Bulgarie et la Serbie lors des phases de qualification. Ronaldo Jr. a fait ses débuts en U-17 le 12 novembre contre Andorre. Il a disputé les 20 dernières minutes de la rencontre, qui s'est soldée par une victoire 4-0.
Pour rappel, le fils de Cristiano Ronaldo a déjà joué pour les équipes de jeunes du Portugal. Il a marqué deux buts en quatre matchs avec les U-15 et trois buts en neuf apparitions avec les U-16.
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…