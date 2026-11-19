La star portugaise du football le fils aîné de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., a été appelé pour la première fois en équipe nationale des moins de 17 ans. Il figure sur la liste des 23 joueurs sélectionnés pour les éliminatoires du Championnat d'Europe 2027, selon Reuters.

Le sélectionneur de l'équipe du Portugal U-17, Filipe Ramos, a inclus le jeune joueur de 16 ans dans l'effectif annoncé le 2 novembre. Le joueur, qui évolue dans les équipes de jeunes d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a déjà porté les couleurs du Portugal en U-15 et U-16.