Koeman commente le transfert de Denzel Dumfries au Real Madrid

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Koeman commente le transfert de Denzel Dumfries au Real Madrid

Alors que le mercato estival du football européen s'intensifie, les accords spectaculaires impliquant les grands clubs attirent l'attention des médias. Cette fois, l'intrigue tourne autour d'un nouveau recrutement majeur du Real Madrid. Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a partagé ouvertement ses pensées avec les journalistes concernant le transfert de son protégé, Denzel Dumfries, sur le point de quitter l'Inter pour les géants espagnols.

Dans une brève interview accordée au prestigieux journal espagnol AS, l'expert expérimenté a abordé l'état actuel de l'accord, indiquant qu'il ne savait pas avec certitude si le processus de transfert était entièrement finalisé.

« Il mérite le Real, mais j'aurais aimé le voir au Barça »

Ronald Koeman a hautement salué les compétences de son joueur et n'a pas caché sa joie de voir Dumfries attirer l'attention de tels clubs d'élite. Parallèlement, il a révélé un souhait personnel intéressant :

« Si quelqu'un dans le monde du football mérite vraiment un tel transfert massif et une telle reconnaissance, c'est indéniablement Denzel. Il l'a mérité par son travail acharné. Cependant, je dois admettre que j'aurais personnellement préféré et été plus heureux de le voir rejoindre le FC Barcelone en Catalogne plutôt que Madrid. »

L'opinion de l'entraîneur n'est pas sans fondement. Ronald Koeman a dirigé les Blaugrana de 2020 à 2021, et ce club lui tient à cœur. Néanmoins, la réalité footballistique prend une autre tournure : la star néerlandaise est très proche de porter le maillot du 'Club Royal' sous peu.

L'aspect financier du transfert

Madrid est proche de trouver un accord avec l'Inter pour renforcer son flanc droit. Les détails clés du transfert à venir se présentent comme suit :

Âge du joueur

Club actuel

Futur club

Montant estimé du transfert

30 ans

Inter (Milan)

Real (Madrid)

Environ 25 millions d'euros

En résumé : La saison à venir montrera si la direction du Real Madrid a pris la bonne décision en allouant environ 25 millions d'euros pour Denzel Dumfries, expérimenté et physiquement solide. Les rêves de Koeman de le voir au Barça semblent destinés à rester un beau souvenir, car le club madrilène a clairement remporté cette course.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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