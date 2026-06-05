Les hymnes à la Coupe du Monde seront interprétés dans un format entièrement nouveau

À la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, attendue avec impatience par des millions de personnes à travers le monde, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) continue de dévoiler des surprises pour les fans et les participants. Cette série de réformes concerne les cérémonies d'avant-match, considérées comme le moment le plus excitant et officiel des matchs de football.

Selon le service de presse de la FIFA via la page officielle de l'organisation, le chant des hymnes nationaux lors des prochains matchs de la Coupe du Monde sera organisé dans un style complètement unique et moderne, sans précédent.

Révolution à 360 degrés et participation des joueurs remplaçants

Selon les nouvelles règles, le système de formation des équipes sur le terrain pendant les hymnes nationaux changera fondamentalement. Les joueurs ne se tiendront plus traditionnellement en une seule ligne face aux tribunes centrales et aux secteurs.

Formation face à face : Les membres des équipes nationales se tiendront face à face au centre du terrain, formant un cercle à 360 degrés.

Spectacle de grands drapeaux : D'immenses drapeaux nationaux des pays respectifs seront déployés de manière spectaculaire sur chaque moitié du terrain où se trouvent les équipes.

Les remplaçants aussi sur le terrain : Pendant l'exécution de l'hymne, non seulement l'équipe type, mais aussi tous les joueurs remplaçants entreront sur le terrain et se tiendront épaule contre épaule avec leurs coéquipiers dans le rond central, participant activement à la cérémonie.

La direction de la FIFA a souligné que l'objectif principal de ces changements révolutionnaires est d'offrir aux supporters assis dans n'importe quel coin du stade une vue de haute qualité sur le processus, ainsi que de transmettre plus puissamment les sentiments patriotiques et l'état émotionnel élevé des joueurs aux fans.

Intégration d'un spectacle coloré et des cérémonies traditionnelles

Après l'exécution des hymnes dans le nouveau système, toutes les autres procédures traditionnelles d'avant-match se poursuivront comme d'habitude. Le tableau ci-dessous montre la séquence des événements officiels suivant l'hymne :

Étapes Type d'événement officiel Procédure Étape 1 Salutations et photo d'équipe Les joueurs se serrent la main et posent pour la séance photo officielle Étape 2 Tirage au sort des capitaines Les capitaines des deux équipes choisissent le ballon et le côté du terrain avec les arbitres Étape 3 Nouveaux éléments (Spectacle) Sur le terrain fumées colorées et effets pyrotechniques spéciaux seront présentés

Rappelons que la FIFA avait précédemment publié un avertissement officiel interdisant strictement aux fans d'apporter des bouteilles en plastique remplies d'eau dans les stades pour les matchs de la Coupe du Monde 2026 afin d'assurer la sécurité et la propreté environnementale.

Commentaire d'expert : De tels changements visuels introduits par la FIFA servent à élever les matchs de la Coupe du Monde du simple statut de compétitions sportives à celui de spectacles grandioses. Il est naturel que l'unité de toute l'équipe, y compris les remplaçants, sur le terrain pendant l'hymne booste le moral des joueurs. Nous attendons avec impatience que notre hymne national résonne dans un format aussi magnifique et beau lors de la Coupe du Monde de l'autre côté de l'océan !

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