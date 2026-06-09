À la veille de la Coupe du Monde historique, qui fait ses débuts dans un format élargi, la situation dans le groupe de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et les processus de préparation de nos adversaires sont au centre de l'attention des fans de football de notre pays. En particulier, l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo (RD Congo), considérée comme l'un des principaux rivaux de notre quatuor, est entrée sur le terrain contre le représentant sud-américain, l'équipe nationale du Chili, lors du prochain match amical international et a subi une défaite.

Lors d'une bataille féroce et intense sur les pelouses vertes de l'autre côté de l'océan, les Latino-Américains l'ont emporté sur le score de 2:1. Au cours du match, Osorio (51e minute) et Sepulveda (86e minute) ont trouvé le fond des filets pour les Chiliens, assurant la victoire de leur équipe, tandis que le seul but de consolation des Africains a été marqué par Kayembe à la toute fin du match, à la 88e minute. Ce match amical a clairement démontré que l'équipe de la RD Congo connaît toujours de sérieux problèmes et des lacunes dans sa ligne défensive, ce qui servira sans doute d'information précieuse pour notre staff technique dirigé par Fabio Cannavaro.

Il convient de noter que les représentants de la RD Congo, qui devront « régler leurs comptes » avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde, disputeront leur premier match officiel du tournoi le 17 juin contre le géant européen, l'équipe nationale du Portugal. Ensuite, ils affronteront les représentants colombiens le 24 juin. Enfin, lors de la troisième et décisive journée de la phase de groupes, le 28 juin, l'équipe nationale de la RD Congo affrontera nos compatriotes, l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Nous souhaitons à nos compatriotes rien d'autre que la victoire dans ce choc riche en intrigues !

Détails du match amical :

Équipes nationales : RD Congo – Chili — 1:2

Buts marqués : Kayembe 88 — Osorio 51, Sepulveda 86.

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