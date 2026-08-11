L’Inter revient sur la piste de Djed Spence

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L’Inter revient sur la piste de Djed Spence

Le club milanais de l’Inter a revu sa stratégie de recrutement d’un latéral et s’intéresse de nouveau à Djed Spence, joueur de Tottenham. Selon les informations de Sky Sports, le géant de la Serie A est contraint de revoir ses plans après de sérieuses difficultés dans le dossier Moussa Diaby. Comme le rapporte Goal.com.

Auparavant, les Nerazzurri avaient fait de la signature de Moussa Diaby, ailier français offensif, leur priorité. Cependant, les négociations concernant le joueur d’Al-Ittihad, en Arabie saoudite, se sont enlisées en raison de l’écart financier entre les deux clubs. L’Inter a donc dû se tourner vers d’autres options.

Le transfert de Spence et les exigences de Tottenham

Djed Spence figurait déjà dans les plans de l’Inter au début de l’été, mais le club s’était davantage concentré sur son secteur offensif. Désormais, l’Anglais de 23 ans est devenu le principal candidat pour résoudre le problème du couloir droit.

Tottenham ne souhaite toutefois pas laisser partir son joueur à bas prix. Le club londonien réclame 30 millions de livres sterling, hors bonus, pour son défenseur. Le fait que le contrat du joueur court encore trois ans, avec une option permettant au club de le prolonger d’une année supplémentaire, renforce la position de Tottenham dans les négociations.

Selon les médias italiens, l’accord pourrait être conclu pour 30 millions de livres, plus 5 millions de bonus liés aux performances.

Des clubs anglais également intéressés

Selon le journaliste Ben Jacobs, la lutte pour Djed Spence ne se limite pas à l’Inter. Les représentants du joueur proposent également ses services à d’autres grands clubs anglais.

Liverpool et Manchester United étudient notamment des options pour renforcer leur défense. Les qualités de polyvalence du joueur, capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche, ne passent pas inaperçues.

Inter MilanDjed SpenceTottenhamTransfertsSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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