Trump réclame à l’Iran une « indemnisation en retour » : un nouveau conflit s’intensifie

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Trump réclame à l’Iran une « indemnisation en retour » : un nouveau conflit s’intensifie

Le président américain Donald Trump a vivement réagi aux demandes de Téhéran concernant l’indemnisation des dommages causés par les opérations militaires. Le locataire de la Maison-Blanche a exigé que l’Iran verse des compensations aux États-Unis et aux familles des victimes décédées lors de conflits, d’attentats et de manifestations au cours des 50 dernières années.

Alors que les tensions géopolitiques s’intensifient, les différends entre Washington et Téhéran se complexifient de plus en plus.

La contre-demande de Trump et sa déclaration sur Truth Social

Dans une déclaration publiée sur le réseau social « Truth Social », Donald Trump a affirmé qu’il ne reconnaissait pas les demandes de Téhéran concernant l’indemnisation des dommages de guerre et que cette question n’avait jamais été abordée lors des précédentes rencontres.

Dans le même temps, le président américain a posé ses propres conditions à l’Iran et exigé le versement de compensations pour :

  • Mines et engins explosifs : les militaires et les civils tués ou grièvement blessés par des bombes placées en bord de route ;

  • l’USS Cole et les pertes au combat : les familles des marins tués à bord de l’USS Cole en 2000 ainsi que des milliers d’autres soldats ;

  • manifestants et victimes des conflits : les proches des manifestants tués en Iran au cours des 50 dernières années et des 52 000 personnes mortes lors des affrontements militaires des cinq derniers mois.

« J’ai ordonné à mes représentants d’inclure fermement cette demande dans toute future négociation avec l’Iran », écrit Trump.

Les conditions de l’Iran : quand le détroit d’Ormuz rouvrira-t-il ?

De son côté, l’Iran lie la réouverture du stratégique détroit d’Ormuz à la satisfaction par les États-Unis de plusieurs exigences majeures.

Selon Mohammad Bagher Zolghadr, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, le détroit ne sera pas rouvert tant que Washington n’aura pas modifié sa politique envers Téhéran et n’aura pas rempli les 6 conditions principales suivantes :

  1. Indemnisation intégrale des dommages : les États-Unis doivent compenser les dommages militaires et financiers causés au cours des cinq derniers mois ;

  2. Mettre fin aux menaces : cesser toute menace militaire contre l’Iran et toute profanation de lieux saints ;

  3. Mettre fin aux attaques contre les alliés : cesser complètement les opérations militaires contre l’Iran et ses alliés au Liban, en Palestine, au Yémen et en Irak ;

  4. Lever le blocus : mettre fin au blocus maritime ;

  5. Retirer les troupes : retirer de la région les forces navales et aériennes américaines ;

  6. Sanctions et avoirs : lever les sanctions contre l’Iran et débloquer les avoirs gelés.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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