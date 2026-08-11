Coupe de la Ligue anglaise : Chelsea affrontera Luton Town

Le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise (Carabao Cup) a été effectué, révélant les premiers adversaires des favoris de la compétition. Selon Goal.com, Chelsea et Tottenham recevront des équipes de divisions inférieures. Cette compétition représente pour les clubs du football anglais l’une des premières occasions de remporter un trophée au cours de la saison. Goal.com informe de cela.

Chelsea, cinq fois vainqueur de la compétition, accueillera Luton Town à domicile. Cette affiche est considérée comme l’un des matchs les plus attendus du tirage de la zone Sud. Les Blues ont remporté cette coupe pour la dernière fois en 2015, en battant Tottenham, alors dirigé par Mauricio Pochettino, 2-0 en finale.

De son côté, Tottenham recevra Charlton Athletic devant ses supporters. Ce match, qui aura les allures d’un derby londonien, sera la première confrontation officielle entre les deux équipes depuis 2011. Rappelons que les Spurs ont remporté leur dernière Coupe de la Ligue en 2008, en battant Chelsea en finale grâce à des buts inscrits en prolongation.

Les affiches intéressantes des zones Sud et Nord

Afin de limiter les longs déplacements des supporters, le tirage a, comme traditionnellement, été réparti entre les zones Nord et Sud. Dans une autre affiche intéressante de la zone Sud, Southampton recevra West Ham United. Cette rencontre entre les deux équipes rappellera une confrontation de Premier League.

Dans la zone Nord, le match entre Nottingham Forest et Leeds United, qui s’affronteront sur le terrain de Forest, sera l’une des principales affiches. Pour Nottingham Forest, qui a atteint les demi-finales de la Ligue Europa la saison dernière, cette rencontre ne sera pas facile. Newcastle United recevra également West Bromwich Albion, tandis qu’Everton se déplacera chez Preston North End.

Le tenant du titre et les ambitions à venir

Manchester City abordera la compétition en tant que tenant du titre. La saison dernière, le club a remporté son neuvième trophée en battant Arsenal au terme d’une finale dramatique. Le doublé inscrit en seconde période par le jeune talent Nico O'Reilly avait offert la victoire à l’équipe de Pep Guardiola. Ce succès avait permis à l’entraîneur de devenir le premier technicien de l’histoire du football anglais à remporter cinq fois la Coupe de la Ligue.

Les matchs du deuxième tour devraient se dérouler durant la semaine commençant le 24 août de cette année. Bien que le tirage principal soit désormais terminé, les horaires précis des rencontres et de leurs retransmissions télévisées devraient être officiellement annoncés dans les prochains jours.