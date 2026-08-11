La part d’AMD et de NVIDIA s’effondre sur le marché chinois de l’intelligence artificielle

Selon le centre d’analyse TrendForce, la part de NVIDIA et d’AMD, les principaux géants technologiques américains, sur le marché chinois des puces d’intelligence artificielle devrait chuter à seulement 10 % d’ici la fin de l’année. Cette évolution s’explique directement par le renforcement de la position des fabricants locaux et par les strictes restrictions à l’exportation instaurées. Cette information est rapportée par Ixbt.com dans un article .

Ces dernières années, les nombreuses interdictions et restrictions imposées à la Chine par l’administration de Washington ont considérablement compliqué l’approvisionnement en semi-conducteurs étrangers. En conséquence, le marché chinois des puces d’intelligence artificielle s’est transformé en un système relativement fermé, mettant l’accent sur la mobilisation des capacités nationales.

La croissance des entreprises locales

Malgré le changement radical des conditions du marché, le marché chinois des puces d’intelligence artificielle poursuit son expansion rapide et devrait enregistrer une croissance annuelle de 83 %. Toutefois, cette croissance spectaculaire ne repose pas sur les technologies étrangères, mais entièrement sur des solutions alternatives nationales.

Huawei s’impose clairement comme le leader du marché dans ce domaine, tandis que Cambricon est également reconnu comme l’un des principaux acteurs. Par ailleurs, des géants de l’informatique comme Alibaba, Baidu et Tencent développent activement leurs propres puces d’intelligence artificielle spécialisées et les déploient sur le marché.

Les initiatives alternatives de NVIDIA

Afin de préserver au moins partiellement sa position sur le marché, NVIDIA tente d’y accéder par de nouvelles méthodes originales. Selon IXBT.com, l’entreprise prévoit de commercialiser dans cette région la nouvelle carte graphique professionnelle RTX Pro 5000 Blackwell.

Cette carte graphique sera équipée de 48 ou 72 GB de mémoire GDDR7. Bien qu’elle ne soit pas un accélérateur d’intelligence artificielle à part entière, elle se distingue par sa pleine conformité aux exigences des sanctions américaines et par son prix nettement inférieur à celui des puces AI spécialisées.