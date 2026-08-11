L’avenir de Viktor Gyökeres : Niko Kovač soutient l’attaquant

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L’avenir de Viktor Gyökeres : Niko Kovač soutient l’attaquant

L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovač, a salué la prestation de l’attaquant d’Arsenal Viktor Gyökeres après le match amical disputé à l’Emirates Stadium. Malgré la victoire 3-2 du club allemand contre l’équipe londonienne, le technicien a particulièrement souligné les qualités du joueur suédois. Goal.com rapporte .

Cette rencontre a constitué la deuxième défaite consécutive des hommes de Mikel Arteta durant leur préparation estivale. Malgré cela, Viktor Gyökeres a transformé un penalty en seconde période et a réussi à trouver le chemin des filets.

L’attaquant, qui évoluait auparavant au Sporting CP, avait été critiqué par les supporters et les spécialistes pour ses performances lors des derniers matchs. Sa condition physique et son activité sur le terrain avaient notamment suscité des débats lors des rencontres contre le Real Betis et le Borussia Dortmund.

Les propos de Niko Kovač

Lors de la conférence de presse d’après-match, Niko Kovač a été invité à citer les joueurs adverses qui avaient retenu son attention. L’entraîneur allemand a particulièrement complimenté Viktor Gyökeres. Selon lui, l’attaquant suédois est un joueur puissant physiquement, rapide et constamment tourné vers le but adverse.

« Nous le connaissons très bien », a ajouté l’entraîneur du Borussia Dortmund, soulignant qu’Arsenal comptait également de nombreux joueurs de très haut niveau.

Manchester City et la nouvelle saison à l’horizon

Arsenal prépare actuellement les importantes échéances à venir, notamment le match contre Manchester City. Viktor Gyökeres a clairement indiqué qu’il ne considérait pas cette rencontre comme un simple match amical.

Selon l’attaquant, remporter ce type de match apporte une confiance supplémentaire à l’équipe et renforce l’ambiance avant la saison. « Quand vous gagnez, vous gagnez en confiance et en énergie positive », a déclaré le buteur.

Dans le même temps, la défense d’Arsenal, qui a encaissé trois buts lors de chacun de ses deux derniers matchs, reste au centre de l’attention. Gyökeres a reconnu que les mouvements et les options tactiques du club allemand avaient constitué une leçon importante pour l’équipe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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