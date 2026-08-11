Gigabyte présente une nouvelle carte mère compatible PCIe 5.0 et Wi-Fi 6E pour LGA1700

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Gigabyte présente une nouvelle carte mère compatible PCIe 5.0 et Wi-Fi 6E pour LGA1700

Gigabyte a présenté une version mise à jour de la célèbre carte mère B760M Gaming DDR4, conçue pour la famille de processeurs Intel LGA1700. Selon la publication ixbt.com, le modèle baptisé B760M Gaming WIFI6E DDR4 Gen5 attire l’attention en conservant les principaux avantages des cartes mères de la génération précédente tout en intégrant des interfaces modernes. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L’un des principaux changements concerne la mise à niveau du slot destiné à la carte graphique. Alors que le modèle initial utilisait la norme PCIe 4.0, la nouvelle version dispose d’une interface PCIe 5.0 complète. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter des technologies les plus récentes tout en conservant leurs anciens processeurs et leur mémoire vive au format DDR4.

Capacités techniques et nouvelles normes

Selon les spécialistes, la prise en charge de PCIe 5.0 peut s’avérer particulièrement utile lors du choix de certaines cartes graphiques GeForce modernes, notamment les modèles dotés de 8 GB de mémoire. Le bus de nouvelle génération augmente la vitesse de transfert des données et contribue à maintenir les performances globales du système à un niveau élevé.

La connectivité sans fil a également été considérablement améliorée. Absent de la version originale, le module Wi-Fi 6E est désormais intégré à cette carte mère et garantit une connexion sans fil à Internet plus rapide et plus stable.

Composants internes et possibilités d’extension

D’après les informations d’ixbt.com, les autres caractéristiques techniques de la carte mère comprennent les éléments suivants :

  • Un sous-système d’alimentation à neuf phases et un petit radiateur pour le refroidir
  • Deux slots pour installer de la mémoire vive (RAM)
  • Deux slots pour SSD M.2 (ces ports prennent uniquement en charge la norme PCIe 4.0)
Cette carte mère est proposée comme une solution pratique et économique pour les utilisateurs qui souhaitent profiter des cartes graphiques les plus récentes et des réseaux Wi-Fi rapides sans remplacer leurs anciens processeurs ni leur mémoire.

GigabyteCarte MèreIntel LGA1700PCIe 5.0Wi-Fi 6E
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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