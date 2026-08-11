La star du Barça Ronald Araújo devient joueur de Liverpool

Le club anglais de Liverpool a annoncé une nouvelle recrue majeure sur le marché des transferts. Les Reds ont recruté le défenseur central uruguayen de 27 ans du FC Barcelone, Ronald Araújo.

Le club anglais a officiellement confirmé avoir obtenu le prêt du défenseur expérimenté en provenance des Catalans.

Prêt gratuit et option d’achat de 55 millions d’euros

Selon des informations publiées précédemment, les Reds disposeront, à l’issue du prêt, du droit de racheter définitivement le joueur pour 55 millions d’euros à titre définitif.

Selon le célèbre journaliste et insider Ben Jacobs, l’accord se présente ainsi sur le plan financier :

Conditions du prêt : Le prêt du joueur n’a rien coûté à Liverpool ;

Obligation salariale : Les Reds prennent en charge l’intégralité du salaire annuel d’Araújo ;

Concession importante : Ronald Araújo a lui-même accepté une réduction de son salaire pour la nouvelle saison afin de permettre la réalisation de ce transfert.

Statistiques en Liga et nouveau défi

Le défenseur uruguayen s’était distingué au FC Barcelone par son jeu fiable et combatif. La saison dernière, en Liga espagnole, il a disputé 24 matchs et inscrit 3 buts .

Désormais, Ronald Araújo renforcera la défense de Liverpool et se battra pour décrocher d’importantes victoires en Premier League et en Ligue des champions.

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