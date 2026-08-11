Ronald Araújo rejoint Liverpool : les détails du transfert

En pleine préparation de la nouvelle saison de Premier League, Liverpool continue de renforcer son effectif, notamment afin de résoudre ses problèmes en défense. Selon ESPN, les Reds ont obtenu le prêt pour une saison du capitaine du FC Barcelone, Ronald Araújo, avec option d’achat. Ce transfert devrait constituer une étape importante pour combler les lacunes défensives du club. Selon Goal.com qui rapporte.

Lors des matchs amicaux disputés avant la nouvelle saison contre Leeds United et Monaco, Liverpool a mené de deux buts avant de finalement s’incliner. Ces résultats ont clairement montré que l’équipe avait un besoin urgent de défenseurs centraux supplémentaires, expérimentés et fiables. La direction du club a donc immédiatement accéléré les démarches et conclu le transfert du joueur uruguayen.

Le parcours de Ronald Araújo

Selon ESPN, Ronald Araújo a commencé sa carrière comme attaquant au sein de Huracán de Rivera, avant de passer au poste de défenseur central à Rentistas. Après s’être fait remarquer dans les divisions inférieures uruguayennes, il a également joué pour Boston River, attirant l’attention de clubs espagnols. En 2018, le FC Barcelone a finalisé son transfert malgré l’intérêt d’autres équipes, dont le Real Madrid.

Après avoir débuté avec l’équipe de jeunes du club catalan, le défenseur s’est rapidement distingué par sa vitesse de récupération du ballon et sa domination dans les duels aériens. L’entraîneur de l’époque, Ernesto Valverde, l’a appelé en équipe première. Ses débuts en Liga n’ont toutefois pas été simples : en 2019, il a été expulsé dès son premier match contre Séville.

Malgré cela, le joueur a surmonté ces difficultés et est devenu un pilier de l’équipe sous les ordres de Ronald Koeman puis de Xavi Hernández. Il s’apprête désormais à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et à rejoindre l’Angleterre pour faire ses preuves en Premier League.

Selon les modalités de l’accord, le club anglais prendra entièrement en charge le salaire du joueur. Ronald Araújo aurait accepté de réduire ses prétentions salariales afin de faciliter la conclusion rapide du transfert. Liverpool disposera également d’une option d’achat définitive de 55 millions d’euros à la fin de la saison.