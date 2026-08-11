Pourquoi le manifeste de Mark Zuckerberg sur l’intelligence artificielle est-il critiqué

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Pourquoi le manifeste de Mark Zuckerberg sur l’intelligence artificielle est-il critiqué

Le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, a publié un manifeste de 6,5 mille mots consacré aux technologies d’intelligence artificielle personnelles et aux capacités du superintellect personnel développé par l’entreprise. Ce document met clairement en évidence les inquiétudes actuelles de la société envers l’intelligence artificielle et les raisons pour lesquelles beaucoup restent sceptiques à l’égard de ce domaine. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

D’après les informations d’ixbt.com, bien que ces idées aient déjà été partiellement évoquées dans les pages du Wall Street Journal et les rapports financiers de Meta, cette déclaration est la plus détaillée à ce jour. Dans son article, Zuckerberg tente de décrire les évolutions positives à venir, tout en mentionnant les aspects par lesquels la technologie pourrait prendre une mauvaise direction.

L’héritage des réseaux sociaux et la confiance perdue

Aujourd’hui, l’influence des réseaux sociaux reste un sujet sensible dans l’industrie technologique. Des sondages menés auprès de la population américaine montrent que 64 % des citoyens estiment que les réseaux sociaux ont nui à la démocratie et soutiennent une réglementation plus stricte. Récemment, un tribunal a également infligé une lourde amende à l’entreprise pour avoir porté préjudice à des enfants.

Ce sont précisément les conséquences négatives des réseaux sociaux qui sont devenues l’une des principales raisons de l’inquiétude actuelle concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur la société. Le public ne croit pas que les dirigeants technologiques puissent garantir que leurs nouvelles inventions auront un effet positif sur l’environnement social. Le manifeste de Zuckerberg a une nouvelle fois rappelé pourquoi cette confiance s’est évanouie.

Des idées générales face à la réalité

Une grande partie de l’article consiste en des réflexions abstraites sur la liberté de pensée et la notion d’intelligence. Zuckerberg affirme que chaque individu participera activement à la construction de l’avenir en disposant d’outils plus puissants, et que les conflits d’intérêts finiront par produire des résultats positifs. Les critiques y voient toutefois non pas une conclusion philosophique, mais une tentative de justifier le produit d’intelligence personnelle que Meta prépare pour le marché.

Les exemples liés à l’éducation ont notamment suscité de nombreuses objections. Zuckerberg affirme qu’à l’avenir, chaque personne disposera d’un tuteur et d’un mentor personnels titulaires d’un doctorat dans toutes les disciplines. Ces projets grandioses sont toutefois critiqués à juste titre, car ils sont très éloignés de l’état et des capacités réels des outils d’intelligence artificielle actuels.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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