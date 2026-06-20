CDM 2026. Écosse – Maroc 0:1 (regardez le but marqué)

Lors de la 2ème journée de la Coupe du Monde, l'équipe nationale du Maroc a affronté l'Écosse. Dans ce match du groupe G, les Africains l'ont emporté par le plus petit des scores, 1:0. L'unique but a été inscrit par Ismael Saibari à la 2ème minute.

CDM 2026. 2ème journée

Écosse – Maroc 0:1

But : Saibari 2

Ainsi, après deux matchs, le Maroc occupe la deuxième place du groupe avec 4 points, derrière le Brésil. L'Écosse totalise 3 points.