CDM 2026. Écosse – Maroc 0:1 (regardez le but marqué)

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CDM 2026. Écosse – Maroc 0:1 (regardez le but marqué)

Lors de la 2ème journée de la Coupe du Monde, l'équipe nationale du Maroc a affronté l'Écosse. Dans ce match du groupe G, les Africains l'ont emporté par le plus petit des scores, 1:0. L'unique but a été inscrit par Ismael Saibari à la 2ème minute.

CDM 2026. 2ème journée
Écosse – Maroc 0:1
But : Saibari 2

Ainsi, après deux matchs, le Maroc occupe la deuxième place du groupe avec 4 points, derrière le Brésil. L'Écosse totalise 3 points.

ÉcosseMarocIsmael SaibariBrésil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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