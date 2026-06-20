CDM 2026. Écosse – Maroc 0:1 (regardez le but marqué)
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CDM 2026. 2ème journée
Lors de la 2ème journée de la Coupe du Monde, l'équipe nationale du Maroc a affronté l'Écosse. Dans ce match du groupe G, les Africains l'ont emporté par le plus petit des scores, 1:0. L'unique but a été inscrit par Ismael Saibari à la 2ème minute.
CDM 2026. 2ème journée
Écosse – Maroc 0:1
But : Saibari 2
Ainsi, après deux matchs, le Maroc occupe la deuxième place du groupe avec 4 points, derrière le Brésil. L'Écosse totalise 3 points.
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