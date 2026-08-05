Leagues Cup 2026 : principaux enjeux et changements

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Leagues Cup 2026 : principaux enjeux et changements

La Leagues Cup, compétition nord-américaine de football riche en affrontements intenses, est de retour devant les supporters dans un format considérablement amélioré. Selon Goal.com, la compétition est rapportée comme plus disputée cette saison.

Selon le nouveau format, 36 équipes participent à la compétition : la moitié, soit 18 clubs, représente chacune des deux ligues. Les équipes sont réparties entre les conférences Est et Ouest. Lors de la première phase, chaque club dispute trois matches contre des équipes de la ligue opposée. Les confrontations entre la MLS et la Liga MX sont ainsi garanties dès le coup d’envoi.

Des changements historiques et une portée géographique élargie

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, des matches sont organisés en dehors des États-Unis. Quatre rencontres de la Leagues Cup se dérouleront notamment sur les pelouses mexicaines. À l’issue de la phase de groupes, les quatre meilleures équipes du classement général de chaque ligue se qualifieront directement pour les quarts de finale. La phase décisive des play-offs se poursuivra selon le traditionnel format à élimination directe.

La compétition gagne encore en intérêt grâce à la présence de stars du football. La pause qui a suivi la Coupe du monde étant terminée, des joueurs de renommée mondiale sont prêts à retrouver le terrain avec leurs clubs. Lionel Messi évolue notamment avec l’Inter Miami, tandis que Robert Lewandowski défend les couleurs du Chicago Fire. De son côté, la Liga MX présente des joueurs expérimentés et talentueux comme Erik Lira, Salomón Rondón et Gilberto Mora.

Les organisateurs et les spécialistes estiment que cette saison offrira aux spectateurs des matches particulièrement passionnants et disputés. La possibilité pour les équipes de MLS de décrocher un quatrième titre consécutif, ou la capacité des représentants de la Liga MX à mettre fin à cette domination, reste le principal enjeu de la Leagues Cup 2026.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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