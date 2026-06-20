Tottenham rejoint la course pour Adam Wharton : transfert de Greenwood refusé

Le club londonien de Tottenham, sous la direction du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, continue de remodeler profondément son effectif. La direction du club a désigné le milieu de terrain de Crystal Palace, Adam Wharton, comme l'une de ses cibles prioritaires pour le mercato estival. Le jeune talent anglais a attiré l'attention de nombreux grands clubs grâce à ses performances remarquables au cours de l'année écoulée. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon TEAMtalk, Tottenham est prêt à concurrencer sérieusement des équipes comme Liverpool et Manchester United pour le joueur de 22 ans. Roberto De Zerbi apprécie hautement la capacité de Wharton à contrôler le jeu depuis l'axe et estime qu'il s'intègre parfaitement dans le schéma tactique qu'il met en place. Après le départ d'Yves Bissouma, les « Spurs » considèrent le renforcement du milieu de terrain comme une priorité absolue.

Réformes au milieu de terrain

Tottenham prévoit de recruter au moins trois nouveaux joueurs pour l'entrejeu d'ici la fin du mercato. Actuellement, le club doit également prendre une décision concernant Joao Palhinha. Bien qu'il soit possible de transformer le prêt du Portugais en transfert définitif, l'intérêt du Sporting CP complique somewhat la situation.

D'autres candidats sont également examinés lors des discussions internes. Notamment, Sandro Tonali de Newcastle United et le milieu de West Ham, Matheus Fernandes, figurent sur la liste. Cependant, en raison du prix de Tonali estimé à plus de 100 millions de livres sterling et de la forte demande pour Fernandes, l'option Adam Wharton semble être le transfert le plus réaliste et réalisable pour Tottenham.

Le dossier Mason Greenwood est clos

Récemment, des rapports dans les médias suggéraient que Tottenham pourrait recruter l'attaquant de Marseille, Mason Greenwood. Selon le Daily Mail, le club londonien a démenti ces rumeurs. Malgré la collaboration passée entre Roberto De Zerbi et Greenwood, les « Spurs » ne souhaitent pas entrer dans la course pour l'attaquant anglais de 24 ans.

Actuellement, Marseille se serait dit prêt à vendre Greenwood pour environ 50 millions d'euros afin d'améliorer sa situation financière. Cependant, Tottenham concentre toute son attention sur le renforcement du milieu de terrain plutôt que sur la ligne d'attaque. Le club devrait formuler une offre officielle pour Wharton dans les prochaines semaines. Ce transfert pourrait avoir un impact significatif sur l'équilibre des forces en Premier League.