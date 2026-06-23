Lionel Messi bat le record absolu de la Coupe du Monde

·32·Sport
Lionel Messi bat le record absolu de la Coupe du Monde

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de la Coupe du Monde. En marquant un doublé lors du match contre l'Autriche, le footballeur est devenu le meilleur buteur de l'histoire du tournoi. Avec ce résultat, il a battu le record de la légende allemande Miroslav Klose, qui dominait le classement depuis longtemps. C'est ce qu'informe Goal.com .

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée à Dallas, l'Argentine s'est imposée 2-0. Messi a battu le record en marquant son 17e but en Coupe du Monde à la 38e minute, avant d'ajouter un 18e but en fin de match. Il convient de noter qu'en début de rencontre, Messi avait manqué un penalty, mais cette erreur ne l'a pas empêché d'atteindre ce résultat historique.

Miroslav Klose : "Messi est le meilleur de tous les temps"

L'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Allemagne, Miroslav Klose, a exprimé son respect pour la star argentine en réagissant au dépassement de son record. Klose occupait la première place des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde avec 16 buts depuis 2014.

"J'ai toujours dit que Messi n'est pas un simple footballeur. Pour moi, Leo est le meilleur joueur de tous les temps ! Félicitations, champion !", cite Goal.com les propos de Miroslav Klose. L'ancien international allemand a souligné que les records sont faits pour être battus et qu'il est heureux que ce soit Messi qui l'ait fait.

Messi a débuté cette compétition dans une forme sportive exceptionnelle. Avant le match contre l'Autriche, il avait égalé les 16 buts de Klose en marquant un triplé contre l'Algérie. Désormais, avec 18 buts, il devient le joueur le plus prolifique de l'histoire du tournoi. Ce résultat n'est pas seulement un record personnel, mais a également assuré la qualification anticipée de l'Argentine pour les phases finales.

L'attaquant de 38 ans, évoluant actuellement sous les couleurs de l'Inter Miami, continue de performer à un haut niveau lors de l'un de ses derniers grands tournois. Pour le huituple Ballon d'Or, ce record sera sans doute l'un des trophées les plus prestigieux de sa riche collection. La communauté du football mondial suit actuellement chaque mouvement de Messi avec un immense intérêt.

Lionel MessiMiroslav KloseArgentineCoupe du MondeRecord
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L'équipe nationale d'Ouzbékistan arrive à Houston avant le match contre le PortugalL'équipe nationale d'Ouzbékistan arrive à Houston avant le match contre le PortugalAujourd'hui, 03:28Julian Alvarez souhaite quitter l'Atletico Madrid et attend la décision du FC BarceloneJulian Alvarez souhaite quitter l'Atletico Madrid et attend la décision du FC BarceloneAujourd'hui, 03:23La Turquie a tenté 62 tirs sans marquer le moindre butLa Turquie a tenté 62 tirs sans marquer le moindre butAujourd'hui, 03:19Transfert de Mason Greenwood en péril : l'AS Roma confrontée à des problèmes financiersTransfert de Mason Greenwood en péril : l'AS Roma confrontée à des problèmes financiersAujourd'hui, 02:55Chelsea prêt à se séparer de Trevoh Chalobah : des clubs européens s'intéressent au défenseurChelsea prêt à se séparer de Trevoh Chalobah : des clubs européens s'intéressent au défenseurAujourd'hui, 02:35Lionel Messi bat un record mondial : l'Argentine qualifiée pour les play-offsLionel Messi bat un record mondial : l'Argentine qualifiée pour les play-offsAujourd'hui, 01:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?