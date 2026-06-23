Lionel Messi bat le record absolu de la Coupe du Monde

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de la Coupe du Monde. En marquant un doublé lors du match contre l'Autriche, le footballeur est devenu le meilleur buteur de l'histoire du tournoi. Avec ce résultat, il a battu le record de la légende allemande Miroslav Klose, qui dominait le classement depuis longtemps. C'est ce qu'informe Goal.com .

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée à Dallas, l'Argentine s'est imposée 2-0. Messi a battu le record en marquant son 17e but en Coupe du Monde à la 38e minute, avant d'ajouter un 18e but en fin de match. Il convient de noter qu'en début de rencontre, Messi avait manqué un penalty, mais cette erreur ne l'a pas empêché d'atteindre ce résultat historique.

Miroslav Klose : "Messi est le meilleur de tous les temps"

L'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Allemagne, Miroslav Klose, a exprimé son respect pour la star argentine en réagissant au dépassement de son record. Klose occupait la première place des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde avec 16 buts depuis 2014.

"J'ai toujours dit que Messi n'est pas un simple footballeur. Pour moi, Leo est le meilleur joueur de tous les temps ! Félicitations, champion !", cite Goal.com les propos de Miroslav Klose. L'ancien international allemand a souligné que les records sont faits pour être battus et qu'il est heureux que ce soit Messi qui l'ait fait.

Messi a débuté cette compétition dans une forme sportive exceptionnelle. Avant le match contre l'Autriche, il avait égalé les 16 buts de Klose en marquant un triplé contre l'Algérie. Désormais, avec 18 buts, il devient le joueur le plus prolifique de l'histoire du tournoi. Ce résultat n'est pas seulement un record personnel, mais a également assuré la qualification anticipée de l'Argentine pour les phases finales.

L'attaquant de 38 ans, évoluant actuellement sous les couleurs de l'Inter Miami, continue de performer à un haut niveau lors de l'un de ses derniers grands tournois. Pour le huituple Ballon d'Or, ce record sera sans doute l'un des trophées les plus prestigieux de sa riche collection. La communauté du football mondial suit actuellement chaque mouvement de Messi avec un immense intérêt.