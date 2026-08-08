Un développeur a fait couler de l’eau directement sur le GPU d’une GeForce RTX 2060

Selon ixbt.com, un passionné de technologie surnommé TrashBench a mené une expérience extrêmement risquée et inhabituelle avec une carte graphique GeForce RTX 2060. Il a renoncé au radiateur standard et au waterblock traditionnel pour faire couler le liquide de refroidissement directement sur le die du GPU en fonctionnement, obtenant ainsi une forte baisse de température. Ixbt.com en fait état.

Il s’est avéré que l’expérience a été réalisée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, le moddeur a testé son idée sur le circuit imprimé défectueux d’une RTX 3060. Un bloc spécial en plastique imprimé en 3D a été installé autour du die nu, tandis que sa base a été soigneusement étanchéifiée à l’aide de colle époxy.

Lors des premières étapes, la structure a provoqué des fuites. Il a donc fallu retravailler plusieurs fois le composé d’étanchéité afin de résoudre le problème. Après des essais réussis, une construction similaire a également été testée sur une GeForce GTX 980.

Résultats et efficacité de l’expérience

Le test principal a été réalisé sur une carte graphique GeForce RTX 2060 entièrement configurée, ce qui a permis de comparer l’efficacité de la nouvelle méthode avec des solutions classiques. Dans le test Unigine Heaven, la carte équipée du radiateur d’usine standard chauffait jusqu’à environ 70 degrés.

À l’étape suivante, un système de refroidissement liquide traditionnel doté d’un radiateur de 360 millimètres a été installé, faisant baisser la température à 36 degrés. Le radiateur et le waterblock habituel ont ensuite été complètement retirés, et la pompe a été configurée pour diriger l’eau depuis un réservoir directement sur la surface du GPU en fonctionnement.

La température du cœur est ainsi descendue à 28 degrés, tandis que celle du point le plus chaud n’a atteint que 41 degrés. Le contact direct du liquide avec le die s’est donc révélé environ 42 degrés plus efficace que le refroidissement standard pour la température du cœur, et 8 degrés plus efficace qu’un système équipé d’un radiateur de 360 millimètres.

Tests sur d’autres appareils et risques

TrashBench a également tenté de reproduire l’expérience sur un processeur Intel Core i5-7600K, mais l’acheminement direct de l’eau sur le processeur n’a pas surpassé un système de refroidissement liquide classique. Cela montre que l’efficacité de cette méthode dépend précisément de la puce et de la construction utilisées.

Les spécialistes soulignent qu’un tel montage est totalement inadapté aux utilisateurs ordinaires. Le liquide étant en contact direct avec le die, le substrat, la mémoire et d’autres composants, la moindre défaillance ou fuite peut détruire instantanément la carte graphique et l’ensemble du système.

Malgré tout, cette expérience a montré clairement où se situent les limites du refroidissement liquide. Plus le liquide est proche de la source de chaleur, plus l’évacuation de l’énergie du die en silicium est efficace.