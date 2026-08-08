MeLe présente un mini-PC entièrement refroidi passivement

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MeLe présente un mini-PC entièrement refroidi passivement

Le marché des technologies s’est enrichi d’un nouvel appareil compact et totalement silencieux. Selon ixbt.com, MeLe a officiellement présenté son nouveau mini-PC Quieter, aux dimensions compactes et dépourvu de ventilateur, avec un système de refroidissement entièrement passif. Ixbt.com en fait état .

La principale particularité de cet appareil réside dans ses dimensions et son mécanisme de fonctionnement. Le mini-PC ne mesure que 150 х 105 х 40 millimètres et n’émet absolument aucun bruit en fonctionnement. Ce résultat a été obtenu grâce à l’utilisation du processeur Intel N150, peu puissant mais économe en énergie.

Mémoire et stockage

Bien que l’appareil soit compact, le fabricant a accordé une attention particulière à ses capacités internes. Les utilisateurs pourront notamment augmenter la mémoire vive du mini-PC jusqu’à 32 GB selon leurs besoins.

Le nouveau modèle permet également d’installer deux dispositifs de stockage indépendants. Il dispose d’un emplacement dédié à un SSD moderne au format M.2 ainsi que d’un espace prévu pour un disque dur ou un SSD traditionnel de 2,5 pouces. Il s’agit d’une caractéristique remarquable pour un ordinateur compact.

Connectivité et prix

Malheureusement, le fabricant n’a pas encore publié de photos révélant la structure interne de l’appareil. Le fonctionnement du système de dissipation thermique reste donc un secret. Malgré cela, l’appareil offre suffisamment de possibilités en matière d’interfaces et de ports de connexion.

L’appareil propose les fonctionnalités suivantes :

  • Module Wi-Fi 5 pour les connexions sans fil
  • Trois ports USB 3.2 Gen2 haut débit
  • Lecteur de cartes microSD pour le transfert de données
  • Deux ports USB 2.0
  • Deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4 pour connecter des moniteurs
  • Port RJ45 pour la connexion au réseau
Selon ixbt.com, la version de base de ce mini-PC, équipée de 8 GB de mémoire vive et de 128 GB de stockage, coûterait environ 473 dollars américains.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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