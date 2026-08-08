Evloev contre Volkanovski : le combat principal de l’UFC 333 se précise !

Le 24 octobre de cette année, le prochain événement numéroté de l’UFC, l’UFC 333, se tiendra sur la célèbre île de Yas, à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

Selon des sources proches du dossier, le combat principal de cet événement devrait être disputé pour le titre des poids plumes. Le champion du monde en titre, l’Australien Alexander Volkanovski affrontera dans l’octogone le Russe invaincu Movsar Evloev qui occupe la première place du classement de la division.

Bien que cette affiche spectaculaire et intense n’ait pas encore été officiellement annoncée par l’UFC, des initiés affirment que l’accord est sur le point d’être conclu.

Movsar Evloev : une marche triomphale dans le Top 10

Le combattant russe invaincu Movsar Evloev a remporté en mars de cette année sa 10e victoire à l’UFC. Lors de l’événement organisé à Londres, il a battu le favori du public local, le Britannique Lerone Murphy, au terme d’un combat acharné, par décision majoritaire. Ce succès a ouvert à Evloev la voie directe vers un combat pour le titre.

Le « retour sur le trône » d’Alexander Volkanovski

De son côté, le champion australien expérimenté continue de défendre sa ceinture avec autorité :

Premier pas : En avril de l’année dernière, Volkanovski a récupéré son titre en battant Diego Lopes par décision unanime dans un combat dramatique pour la ceinture vacante.

Supériorité lors de la revanche : Lors de la revanche disputée en janvier de cette année, Alexander a de nouveau battu son adversaire brésilien par décision unanime, devant le public australien.

Si l’information en provenance d’Abou Dhabi se confirme, l’île de Yas sera le théâtre d’un nouveau combat historique et intense pour le titre.

Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.