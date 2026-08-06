Le dessin au stylo noir d’un enfant sur le passeport de son père a attiré tous les regards

Selon une histoire devenue virale en Chine, un jeune enfant a gribouillé au stylo noir sur le passeport de son père. Peu après être tombé entre ses mains, le document s’est retrouvé couvert de divers dessins.

Le père aurait découvert les modifications après s’être mis en route. Les traits de l’enfant recouvraient les informations personnelles ainsi que la zone destinée à la lecture automatique du document. Le passeport est donc devenu inutilisable pour franchir le contrôle aux frontières.

Selon les informations rapportées, l’homme n’a pas pu poursuivre son voyage et a publié ce qui lui était arrivé sur Internet. L’incident a été commenté par des millions d’utilisateurs.

De nombreux parents ont écrit qu’après cet incident, les passeports et autres documents importants devaient être rangés hors de portée des enfants.