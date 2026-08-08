Motorola Moto Pad 70 dévoilée : une grande tablette abordable

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Motorola Moto Pad 70 dévoilée : une grande tablette abordable

Motorola a présenté un nouvel appareil destiné à renforcer sa position sur le marché des technologies modernes. Selon ixbt.com, la tablette Motorola Moto Pad 70, qui combine un grand écran et un prix abordable, a été officiellement dévoilée. Ce gadget attire l’attention du public par les possibilités qu’il offre aux utilisateurs dans une période difficile pour le marché technologique et marquée par la recherche d’économies. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le prix du nouvel appareil est actuellement fixé à 360 dollars américains pour le marché indien. Toutefois, les représentants de Motorola n’ont pas encore fourni d’informations précises sur une éventuelle commercialisation de cette tablette sur les marchés internationaux, notamment à l’échelle mondiale. Malgré cela, dans cette catégorie de prix, l’appareil cherche à séduire les acheteurs grâce à ses capacités techniques.

Capacités techniques et principales caractéristiques

L’un des principaux atouts de la nouvelle tablette est son grand écran. L’appareil est équipé d’un écran IPS de 12 pouces prenant en charge une résolution de 1600p et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela offre un confort appréciable pour regarder des contenus multimédias et effectuer les tâches quotidiennes.

Concernant les performances et les capacités de stockage, ixbt.com rapporte que l’appareil dispose de 8 GB de RAM et de 256 GB de stockage interne. Il s’agit d’une capacité suffisante pour les exigences actuelles. Les utilisateurs peuvent également étendre davantage le stockage selon leurs besoins.

Design et mesures d’économie

La Motorola Moto Pad 70 possède un boîtier métallique fin et esthétique, dont l’épaisseur varie de 6,3 à 6,5 millimètres selon la version. Le poids total de l’appareil est de 530 grammes. Fait intéressant, un stylet spécial est fourni d’emblée, ce qui constitue naturellement une agréable offre pour les acheteurs.

Cependant, il convient également de souligner que des économies ont été réalisées sur certains aspects afin de maintenir un prix abordable. Notamment :

  • un processeur Dimensity 6400, qui n’est plus très récent, a été choisi comme cœur de l’appareil ;
  • la résolution de l’appareil photo principal est limitée à 13 mégapixels ;
  • le niveau de protection contre l’humidité et la poussière reste limité à IP52.
Malgré ces points faibles, l’appareil affiche également de bonnes performances en matière d’autonomie. La Moto Pad 70 est équipée d’une imposante batterie de 10 200 mAh et d’une technologie de charge rapide de 45 W. En outre, la présence de quatre haut-parleurs et de deux microphones améliore encore ses capacités multimédias.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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