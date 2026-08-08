Aston Villa négocie le transfert de João Palhinha

Le club anglais Aston Villa a entamé des négociations officielles pour le transfert de João Palhinha, joueur du Bayern Munich, afin de renforcer son milieu de terrain. Selon Goal.com, l’entraîneur des Villans, Unai Emery, a désigné le Portugais expérimenté comme sa priorité pour renforcer un effectif décimé par les blessures. Selon Goal.com la publication.

La direction d’Aston Villa a fait une déclaration publique au sujet de ce transfert, confirmant au journal allemand Bild que les négociations se poursuivaient. Selon le responsable du club, Damian Viadagany, aucun accord définitif n’a encore été trouvé entre les parties, mais il a souligné que les relations avec le Bayern Munich étaient excellentes.

Crise des blessures et problèmes dans l’axe

L’activité d’Aston Villa sur le marché des transferts n’est pas due au hasard. Il est désormais certain que le milieu défensif titulaire Amadou Onana manquera une grande partie de la saison après une rupture des ligaments croisés du genou. De plus, le départ de Youri Tielemans à Manchester United lors du mercato estival a considérablement réduit les options de l’équipe dans l’entrejeu.

Même si l’effectif compte des joueurs comme João Gomes et Johan Manzambi, le calendrier chargé de la Premier League et des compétitions européennes exige qu’Unai Emery recrute un joueur expérimenté. João Palhinha, qui évoluait à Tottenham la saison dernière, est considéré comme le candidat idéal pour combler ce vide grâce à sa grande expérience en Premier League.

Les conditions du Bayern Munich et l’avenir

Selon Sky in Germany, le Bayern Munich n’a pas l’intention de prêter à nouveau son joueur. Le géant allemand ne serait prêt à étudier que des offres de transfert définitif pour le milieu portugais, acheté à l’époque pour 51 millions d’euros.

Si Aston Villa veut finaliser ce transfert, le club devra consentir un effort financier important. Pour João Palhinha, connu pour ses performances réussies à Fulham, rejoindre le club de Birmingham représenterait non seulement un retour en Premier League, mais aussi la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans un projet ambitieux.