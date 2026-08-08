Plan choc à l’UFC : un supercombat Gaethje-Makhachev pourrait être organisé

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Plan choc à l’UFC : un supercombat Gaethje-Makhachev pourrait être organisé

Le champion UFC des poids légers Justin Gaethje Islam Makhachevpourrait abandonner sa ceinture afin d’affronter Islam Makhachev dans un supercombat. C’est ce qu’a révélé le manager Ali Abdelaziz, qui représente les intérêts des deux célèbres combattants.

Cette déclaration suscite de nombreux débats dans le monde du MMA et les médias sportifs.

« Le chèque avec le plus de zéros » : la déclaration franche du manager

Invité du dernier épisode du podcast « Pound 4 Pound », Ali Abdelaziz s’est exprimé ouvertement sur l’avenir de Gaethje et les options les plus lucratives pour lui :

« Si Justin Gaethje ne devait choisir qu’un seul combat, je voudrais qu’il opte pour le plus grand adversaire et le combat associé au plus gros chèque. Il ne s’agit pas forcément d’un combat pour défendre sa ceinture de champion. Cela pourrait être un combat pour le titre des poids welters ou pour la ceinture BMF. L’essentiel, c’est de savoir qui lui proposera le chèque avec le plus de zéros.

À mon avis, aucun des meilleurs combattants des poids légers ne peut ajouter quoi que ce soit de nouveau à l’héritage de Justin Gaethje. Charles Oliveira ? Il a abandonné combien de fois ? Arman Tsarukyan est peut-être l’adversaire le plus difficile de la division et il sera champion à l’avenir. Max Holloway a battu Justin — très bien. Mais je raisonne de manière égoïste : si Justin Gaethje veut affronter Islam, il peut obtenir ce combat. Pourquoi pas ? Il abandonnerait alors la ceinture des poids légers », a déclaré Abdelaziz.

Quelle est la situation ? Les projets à court terme des combattants

En juin Ilia Topuria après l’avoir battu et s’être emparé de la ceinture des poids légers, Justin Gaethje avait annoncé qu’il ne combattrait pas avant la fin de l’année et qu’il prendrait du repos.

De son côté, le champion des poids welters Islam Makhachev défendra sa ceinture contre le prétendant irlandais UFC 330 lors du combat principal du tournoi, organisé dans une semaine à Philadelphie, Ian Machado Garry contre qui il défendra sa ceinture.

Si Makhachev s’impose lors de son prochain combat, la possibilité d’un supercombat entre Gaethje et Makhachev au début de 2027 augmentera encore.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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