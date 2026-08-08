Thiago Almada quitte l’Atlético de Madrid et rejoint River Plate

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Thiago Almada quitte l’Atlético de Madrid et rejoint River Plate

Le milieu de terrain de l’équipe nationale argentine Thiago Almada poursuivra sa carrière dans son pays natal. Selon Goal.com, l’Atlético de Madrid et River Plate, club de Buenos Aires, ont annoncé avoir conclu un accord officiel concernant le transfert du joueur. Cette décision met fin à la dernière étape de la carrière européenne du footballeur argentin et le ramène chez lui. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Il s’est avéré que Thiago Almada avait rejoint le club madrilène l’été dernier. Toutefois, sa première et unique saison au sein de l’équipe de la capitale n’a pas duré aussi longtemps qu’il l’espérait. Durant son court passage en Liga, le joueur a tenté de s’imposer dans le onze de départ et a disputé 40 rencontres au total, toutes compétitions confondues.

Le bilan de son unique saison en Europe

Lors de son unique saison avec l’Atlético, Thiago Almada a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Bien que ses performances n’aient pas échappé à l’attention du staff technique, les deux parties ont estimé qu’il était préférable que le joueur poursuive sa carrière dans le championnat argentin.

Même si les détails financiers du transfert n’ont pas été dévoilés, l’accord a été officiellement confirmé. De son côté, River Plate a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme le retour de ce talentueux joueur et prévoit d’en faire l’un des éléments importants de son effectif.

La réaction officielle du club

Le club madrilène a publié un communiqué sur son site officiel, dans lequel il remercie le joueur. On peut notamment y lire : “L’Atlético de Madrid souhaite à Thiago Almada beaucoup de succès dans sa carrière professionnelle et dans sa vie personnelle”.

Ce transfert ouvre un nouveau chapitre pour le footballeur argentin. De retour dans son pays, il pourra poursuivre ses performances de haut niveau avec River Plate et mettre son expérience acquise sur la scène internationale au service de l’équipe.

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Jahongir Tursunov
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