Un sanglier «errant» interrompt le trafic du métro au centre de Budapest

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Un sanglier «errant» interrompt le trafic du métro au centre de Budapest

Un incident inattendu et exceptionnel s’est produit dans le centre de Budapest, la capitale hongroise. Après qu’un sanglier errant dans les rues de la ville est descendu dans une station de métro, les passagers ont été évacués d’urgence et la circulation des trains a été temporairement interrompue.

La société de transport de Budapest (BKV) a publié une déclaration officielle à ce sujet.

Un «passager inattendu» monte dans une rame et une évacuation rapide

Selon les représentants de la société de transport, l’animal sauvage est apparu soudainement à la station de métro Lajos Kossuth tér :

«L’animal est brièvement entré dans l’une des rames. Heureusement, aucun passager n’a été blessé. Il est ensuite sorti de la rame, est descendu par un escalier de service et s’est caché sous un train stationné. Les employés de la BKV ont immédiatement évacué les personnes présentes dans la station et bouclé la zone. Tous les passagers ont quitté la station en toute sécurité», indique le communiqué de la BKV.

En raison de cette situation d’urgence, sur la ligne M2, la circulation des trains a été temporairement limitée et des bus de remplacement ont été mis en service pour les passagers.

La réaction du maire de Budapest et la décision du vétérinaire

Les services d’urgence arrivés sur place sont parvenus à capturer le sanglier. Toutefois, l’examen a révélé que l’animal était grièvement blessé. Après avoir évalué la situation, le vétérinaire appelé a décidé, pour garantir la sécurité des personnes et éviter les souffrances de l’animal, de l’abattre (de l’euthanasier) .

Selon Attila Feldvári, porte-parole de la Chambre nationale hongroise de la chasse, les sangliers peuvent représenter un grave danger pour les personnes dans les zones très fréquentées. C’est pourquoi cette méthode est considérée comme la manière la plus sûre de les neutraliser dans ce type de situation.

Le maire de Budapest, Gergely Karácsony, a également réagi à cet incident insolite sur sa page du réseau social Facebook :

«Je n’aurais jamais pensé devoir écrire au sujet d’un tel événement. La manière dont le sanglier a réussi à entrer dans une station de métro centrale comme Lajos Kossuth tér reste pour l’instant un mystère», écrit le maire de la ville.

Une enquête est actuellement menée pour déterminer où l’animal a été blessé et comment il est arrivé jusqu’à la station de métro du centre-ville.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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