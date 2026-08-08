Thriller à Tachkent : le Bunyodkor s’incline face à l’OKMK et perd des points pour le 6e match consécutif !

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Thriller à Tachkent : le Bunyodkor s’incline face à l’OKMK et perd des points pour le 6e match consécutif !

Lors de la 16e journée de la Super Ligue d’Ouzbékistan, le Bunyodkor accueillait l’OKMK à domicile dans l’une des affiches phares disputées à Tachkent. Au terme d’un match intense et riche en buts, les hommes de Mirjalol Qosimov ont décroché une victoire pleine de caractère.

Cette défaite est la sixième consécutive en championnat pour les « Faucons » / « Hirondelles », sixième défaite et montre que la crise au sein de l’équipe s’aggrave.

Le comeback à Tachkent et un thriller à cinq buts

Le match a débuté sous l’impulsion du Bunyodkor. À la 26e minute, Dmitriy Pletnev a ouvert le score, mais l’OKMK a réalisé un comeback spectaculaire avant la pause, inscrivant trois buts en seulement neuf minutes :

  • À la 33e minute, Siyovash Haqnazariy a transformé le penalty avec précision pour égaliser.

  • À la 39e minute, Nodir Abdurazzoqov a donné l’avantage aux visiteurs.

  • À la 42e minute, Aziz Xolmurodov a inscrit le troisième but de l’OKMK.

Au début de la seconde période, à la 47e minute, Nosir Abdusalomov a réduit l’écart (2-3), mais les « Hirondelles » n’ont pas trouvé les ressources pour revenir à égalité.

Classement : l’OKMK entre dans le top 3

Grâce à cette victoire importante, l’OKMK de Mirjalol Qosimov a porté son total à 28 points et s’est hissé à la 3e place du classement.

Après six défaites consécutives, le Bunyodkor reste à la 10e place du classement avec 19 points.

Feuille de match :

Super Ligue, 16e journée

Bunyodkor — OKMK 2-3

8 août. Tachkent. Stade du Bunyodkor.

  • Buts : Dmitriy Pletnev (26), Nosir Abdusalomov (47) — Siyovash Haqnazariy (33, penalty), Nodir Abdurazzoqov (39), Aziz Xolmurodov (42).

  • Bunyodkor : Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Dmitriy Pletnev, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Islom Anvarov, 46), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulfayz Bobomurodov, 66), Muzaffar Olimjonov (Abdulqodir Mirfayziyev, 86), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqinbekov (Muhammadali Adhamov, 83).

  • OKMK : Javohir Ilyosov, Shahzod Toirov, Giorgi Papava, Avaz O‘lmasaliyev (Abror Karimov, 46), Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 72), Asad Sobirjonov (Ivan Peshich, 72), Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 83), Saidafzal Ahrorov, Arixiro Sentoku, Siyovash Haqnazariy.

  • Avertissement : Aziz Xolmurodov (54).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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