Le département américain de la Défense (Pentagone) a relevé prématurément de ses fonctions un général de haut rang chargé de coordonner l’acheminement de l’aide militaire à l’Ukraine et jouant un rôle important sur le flanc oriental de l’OTAN.

La chaîne américaine ABC News l’a rapporté en citant ses sources.

Une décision radicale à deux mois de la fin de son mandat

Il s’agit du commandant du 5e corps de l’armée américaine, le lieutenant général Charles Constanza Selon les sources, il ne lui restait que deux mois avant la fin de son mandat à la tête du contingent militaire américain en Pologne.

À titre d’information : La structure du 5e corps dirigé par le général Constanza joue un rôle central dans la logistique et la coordination de l’aide militaro-technique fournie à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés, ainsi que dans le commandement des troupes stationnées sur les frontières orientales de l’OTAN.

Le fait que la direction du Pentagone n’ait pas révélé les raisons de la mise à l’écart soudaine de Charles Constanza suscite diverses spéculations.

Un nouveau commandant confirmé

Selon les informations disponibles, Constanza a été remplacé par le major général Thomas Felty Sa candidature avait déjà été approuvée par le Sénat américain et il était initialement prévu qu’il prenne ses fonctions en octobre de cette année.

En raison de cette décision du Pentagone, le général Felty a dû prendre ses responsabilités plus tôt que prévu.

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